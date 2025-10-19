DE
Rrudhani über erstes Sion-Tor
«Muss mich bei ihm dafür bedanken»

Nikolas Muci und Donat Rrudhani srpechen nach dem Spiel über den Sion-Sieg gegen GC.
Publiziert: vor 15 Minuten
Die Highlights des 9. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
