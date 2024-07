1/8 Jean-Kévin Augustin wird in Basel nicht mehr gebraucht.

Jean-Kévin Augustin (27/Basel)

Der Stürmer, der zu Leipziger Zeiten einen Marktwert von 25 Millionen ausweisen konnte, spielt beim FCB schon seit Frühling keine Rolle mehr. In seinen zwei Jahren in Basel absolvierte der Franzose nur 51 von 105 möglichen Spielen, hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Augustin hält sich derzeit individuell fit, Sportchef Daniel Stucki sucht seit Wochen einen Abnehmer. Möglich, dass dieser demnächst endlich gefunden ist. Auf Instagram hat Augustin zumindest vor Tagen eine Story mit Sanduhr gepostet. Viel Ablöse dürfte der FCB mit dem Spieler aber nicht mehr kassieren.

Renat Dadashov (25/GC)

Mit Nikolas Muci (21), Lee Young-Jun (21) und Evans Maurin (23) haben die Hoppers allein in diesem Sommer drei Stürmer verpflichtet. Für Leihrückkehrer Dadashov, der noch einen Vertrag bis Juni 2025 hat, ist darum kein Platz mehr. Die Zeichen stehen auf Trennung, was auch dem Wunsch des Spielers entspricht. In der vergangenen Spielzeit hatte GC den usbekischen Nationalspieler zu Hatayspor in die Türkei verliehen, obwohl sich Dadashov in der Vorsaison als bester Zürcher Torschütze auszeichnen konnte. In diesem Sommer gab es lange Interessenten aus der Türkei, nun soll gerüchteweise auch Hajduk Split am Stürmer dran sein.

Jérémy Guillemenot (26/Servette)

Jérémy Guillemenot ist in Genf nicht unerwünscht und kam auch in allen drei Liga-Spielen zum Einsatz, aber René Weiler, der neue Sportdirektor, würde sich ein Angebot sicherlich anhören – wenn es denn kommt. Dem Stürmer gefällt es in Genf, seiner Stadt, wo er noch einen Vertrag bis 2026 hat. Und die Fans schätzen ihn, aber seine Leistungen entsprechen nicht seinem Gehalt, gehört er doch zu den Top-Verdienern. Wenn ein Verein daran interessiert wäre, sich die Dienste Guillemenots zu sichern, ohne dass dieser eine Lohnkürzung in Kauf nehmen muss, dann würde ein Abgang alle Beteiligten zufriedenstellen. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren.

Nathanaël Saintini (24/Sion)

CC holt den ehemaligen französischen U18-Internationalen Saintini als grosses Talent Anfang 2019 aus Frankreich. Mehr Schlagzeilen als mit seinen sportlichen Leistungen macht er, weil er nach einem publik gemachten McDonald's-Besuch nach einem verlorenen Super-League-Spiel auf einen Fan losgeht, der ihm das vorhält. Der Mann aus Guadeloupe wurde nach Luxemburg und in die Ukraine ausgeliehen, ist mittlerweile zurück. Doch Didier Tholot plant ohne ihn.

Boris Babic (26/Lugano)

Vor zwei Jahren holte Lugano Babic aus der Ostschweiz ins Tessin. Den Erwartungen wurde er seither aber nicht gerecht. Inzwischen ist er hinter Shkelqim Vladi (23; zurzeit verletzt) und Kacper Przybylko (31) in der Hierarchie der Stürmer an letzter Stelle. Und seine Chance auf Einsatzzeit dürfte noch kleiner werden, wenn der neue Stammspieler im Sturmzentrum verpflichtet wird. Deshalb suchen die Bianconeri nach einem Abnehmer für Babic. Und es gibt auch schon Interessenten. So zum Beispiel Hansa Rostock.

Anthony Racioppi (25/YB)

Drei sind einer zu viel. Deswegen ist klar, dass Anthony Racioppi YB verlassen wird in diesem Sommer. Das bestätigte Sportchef Steve von Bergen bereits vor dem miserablen Saisonstart der Berner, als sich Trainer Patrick Rahmen auf David von Ballmoos als Nummer 1 im Tor festgelegt hat. Der von Winterthur zurückgekehrte Mavin Keller ist die Nummer 2. Wohin es Racioppi ziehen wird, ist noch offen. Erste Angebote aus dem Ausland sollen vorliegen. Klar ist: Spätestens Ende August wird der ehemalige U21-Nati-Keeper, der im letzten Herbst auch seine ersten Aufgebote für die A-Nati erhielt, weg sein.

Fabio Daprelà (33/Zürich)

Fabio Daprelà wird nicht einmal mehr auf der Vereinshomepage als FCZ-Spieler geführt. Der Verteidiger, der seine Karriere mehrheitlich in Italien verbrachte, kann gehen. Das haben ihm die Verantwortlichen in einem Gespräch schon vor Saisonstart mitgeteilt. Sich fit halten und trainieren darf Daprelà mit der ersten Mannschaft, zu Spielen wird er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr kommen. Ausser es wird noch mit dem Teufel zu- und hergehen. Interessenten für Daprelà gibts derzeit nur wenige. Sein Vertrag läuft noch bis Ende der aktuellen Saison.