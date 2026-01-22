Wie gut kennst du die Stars der Super League? Finde es jetzt bei unserem Quiz heraus.

Gian Andrea Achermann Redaktor Sport-Desk

Bis auf die U18 durchlief er alle Stufen der Junioren-Nati. Er gewann den Schweizer Cup viermal, sammelte in acht Super-League-Saisons 30 Gelbe Karten und wechselte 2020 für rund fünf Millionen Franken nach Italien. Weisst du, welchen Spieler wir suchen?

Mach jetzt mit beim ersten Quiz im neuen Jahr. Gib deinen Tipp unten ins Textfeld ein. Mit jeder falschen Eingabe erhältst du einen weiteren Hinweis. Viel Spass beim Rätseln.

