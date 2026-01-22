Bis auf die U18 durchlief er alle Stufen der Junioren-Nati. Er gewann den Schweizer Cup viermal, sammelte in acht Super-League-Saisons 30 Gelbe Karten und wechselte 2020 für rund fünf Millionen Franken nach Italien. Weisst du, welchen Spieler wir suchen?
Mach jetzt mit beim ersten Quiz im neuen Jahr. Gib deinen Tipp unten ins Textfeld ein. Mit jeder falschen Eingabe erhältst du einen weiteren Hinweis. Viel Spass beim Rätseln.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
20
18
43
2
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
20
8
36
4
FC Basel
20
8
33
5
FC Sion
20
6
31
6
BSC Young Boys
20
-2
29
7
FC Lausanne-Sport
20
3
27
8
FC Zürich
20
-7
25
9
FC Luzern
20
-3
21
10
Servette FC
20
-7
21
11
Grasshopper Club Zürich
20
-11
17
12
FC Winterthur
19
-29
10