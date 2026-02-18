Seit Montag ist das Transferfenster auch in der Schweiz zu. Zahlreiche Klubs haben sich auf den letzten Metern noch verstärkt. Höchste Zeit dass wir testen, ob du diesen Super-League-Neuzugang erkennst.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Insgesamt 96 Zu- und Abgänge haben die Klubs der Super League laut Übersichtseite der SFL – wo beispielsweise auch Leihrückkehrer dazugezählt werden – in diesem Wintertransferfenster getätigt. Samuel Essende, der von Augsburgs zu YB gewechselt ist, war dabei der letzte gemeldete Transfer.

Doch auch der FCZ, Basel, St. Gallen, Thun, Sion, GC oder Winterthur haben in den letzten Wochen unterschiedlichste Transfers getätigt. Würdest du einen Neuzugang nur aufgrund von vier Fakten erkennen? Teste dein Wissen im Quiz!

