Foto: Toto Marti

Quiz zum Winter-Transferfenster
Welchen Super-League-Neuzugang suchen wir?

Seit Montag ist das Transferfenster auch in der Schweiz zu. Zahlreiche Klubs haben sich auf den letzten Metern noch verstärkt. Höchste Zeit dass wir testen, ob du diesen Super-League-Neuzugang erkennst.
Publiziert: 16:07 Uhr
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Insgesamt 96 Zu- und Abgänge haben die Klubs der Super League laut Übersichtseite der SFL – wo beispielsweise auch Leihrückkehrer dazugezählt werden – in diesem Wintertransferfenster getätigt. Samuel Essende, der von Augsburgs zu YB gewechselt ist, war dabei der letzte gemeldete Transfer.

Doch auch der FCZ, Basel, St. Gallen, Thun, Sion, GC oder Winterthur haben in den letzten Wochen unterschiedlichste Transfers getätigt. Würdest du einen Neuzugang nur aufgrund von vier Fakten erkennen? Teste dein Wissen im Quiz!

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
24
15
43
3
FC Lugano
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Luzern
FC Luzern
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
FC Zürich
FC Zürich
25
-12
28
10
Servette FC
Servette FC
25
-7
27
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
25
-12
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
24
-39
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
