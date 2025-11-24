Das GC-Spiel gegen den FCB im Schnell-Rückblick

GC und der FCB trennen sich in einem wilden Spiel mit drei Platzverweisen 1:1. Hier gibts das Spiel im Schnell-Rückblick.

Blick testet mit Hilfe von KI Video-Zusammenfassungen, die nach jeder Runde jeweils massgeschneidert für Fans erscheinen sollen (in diesem Fall GC). Was hältst du von dem Video? Stimme im Voting ab und/oder gib einen Kommentar ab.