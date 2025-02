Am Mittwochnachmittag gibt FCB-Legende Taulant Xhaka bekannt, dass er im kommenden Sommer seine Schuhe an den Nagel hängt. Einen Tag drauf stellt sich Taulant Xhaka im Bauch des Basler St. Jakob-Parks den Medien – und hält dort gleichmal fest: «Rausgedrängt hat mich keiner!» So hätte sich Xhaka schon seit einiger Zeit mit dem Rücktritt befasst: «Mit meiner Frau habe ich viel darüber geredet. Ich dachte, dass jetzt ein super Zeitpunkt ist. Ich bin auf Daniel Stucki zugegangen und habe gefragt, ob wir eine Lösung finden könnten. Das war jetzt die beste Lösung.»

Xhaka wolle vorerst einmal Zeit mit seiner Frau und seinen Kindern verbringen und Abstand vom ganzen Fussballgeschäft gewinnen. «Zuerst einfach mal ausruhen», so der gut gelaunte Xhaka. Dem Fussball ganz fernbleiben wolle er aber nicht, er will den Trainerschein machen – und so seinen nun verpassten Wunsch nochmals gemeinsam mit Bruder Granit aufzulaufen doch noch nachholen. «Jetzt mache ich meinen Trainerschein, an dem Granit schon dran ist – vielleicht klappts dann als Trainer zusammen.»

Apropos Bruder Granit: «Granit ist der einzige, der die Nummer noch haben dürfte», witzelt Taulant über die Zukunft «seiner» Nummer 34. «Das entscheidet dann aber Dani, ob diese noch vergeben wird oder nicht.» Vorerst will sich Taulant Xhaka aber auf die Rückrunde konzentrieren – und macht auch gleich eine Ansage. «Es ist ein Wunsch von mir vielleicht noch 34 Minuten zu spielen. Das entscheidet aber der Trainer. Ich bin noch nicht im Ruhestand und voll am Trainieren. Ich will unbedingt Meister und Cupsieger werden!»

Die ganze Pressekonferenz zum Nachlesen

vor 22 Minuten vor 22 Minuten Danke fürs Mitlesen Das wars von der Pressekonferenz zum Abschied von Taulant Xhaka aus dem Joggeli. Herzlichen Dank fürs Mitlesen, in Kürze gibts hier eine Zusammenfassung. vor 28 Minuten vor 28 Minuten Wird die Nummer 34 künftig wieder vergeben? «Natürlich haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir für Taulant etwas Tolles planen können. Wir sprechen uns ab und dann sehen wir im letzten Spiel, was daraus geworden ist», so Sportchef Stucki. «Granit ist der einzige, der die Nummer noch haben dürfte. Das entscheidet dann aber Dani, ob diese noch vergeben wird oder nicht», sagt Taulant Xhaka lachend dazu. vor 38 Minuten vor 38 Minuten Was erhofft sich Xhaka vom Rücktritt? Xhaka wird gefragt, was sein Rücktritt in der Mannschaft auslösen könnte. «Ich habe es gestern schon gespürt. Auch heute Morgen hat man gemerkt, dass jeder nochmals alles geben will. Natürlich will ich selbst auch nochmals Meister werden und auf dem Barfi feiern.» vor 40 Minuten vor 40 Minuten Wie stellt sich Xhaka die Rückrunde und sein Abschiedsspiel noch vor? «Es ist ein Wunsch von mir vielleicht noch 34 Minuten zu spielen. Das entscheidet aber der Trainer. Ich bin noch nicht im Ruhestand und voll am Trainieren. Ich will unbedingt Meister und Cupsieger werden!» vor 43 Minuten vor 43 Minuten Sind die Türen beim FCB weiterhin offen? Wie ist man zur Zukunft verblieben? «Taulant hat mir das gleiche wie euch gesagt. Er will unbestimmte Zeit die Familie und das Privatleben geniessen – ohne den Fussballrummel. Danach will er seine Diplome machen. Die Türen für Tauli sind beim FCB immer offen.» vor 45 Minuten vor 45 Minuten Kickt Taulant Xhaka künftig im Amateurfussball weiter? «Zum fit bleiben wäre es nicht schlecht (lacht). Diese Gedanken habe ich mir aber noch nicht gemacht. Ich habe Kollegen, die bei Kleinhüningen spielen. Wäre sicher eine Option.» vor 46 Minuten vor 46 Minuten Wie wurde der Rücktritt der Mannschaft mitgeteilt? «Die Mannschaft hat es am Morgen erfahren. Dani hat eine sehr emotionale Rede gehalten. Es hat mich sehr berührt. Ich habe es dann kurz und bündig gemacht und gesagt: ‹lass uns nochmals alles geben, damit wir im Sommer nochmals einen Pokal in die Höhe stemmen können›». vor 48 Minuten vor 48 Minuten Gibt es eine Anschlusslösung? Was macht Xhaka in Zukunft? Bleibt er im Klub? «Dani hat es mir mehrmals vorgeschlagen. Für mich ist das momentan keine Option. Ich will Zeit mit meiner Frau und meinen Kindern verbringen und Abstand vom Fussball haben. Meinen Trainerschein werde ich machen – aber zuerst einfach mal ausruhen.» vor 51 Minuten vor 51 Minuten «Rausgedrängt hat mich keiner» Xhaka wird gefragt, ob Personen aus dem Klub auch Druck gemacht hätten, aufzuhören. So wie es bereits im letzten Frühling Gerüchte darüber gab. «Dave und Dani haben überhaupt keinen Druck gemacht. Mir war es wichtig, selbst zu entscheiden, wann fertig ist. Diese Möglichkeit habe ich erhalten. Das schätze ich sehr. Ich habe es einfach gespürt, dass in diesem Sommer der beste Zeitpunkt für mich ist. Rausgedrängt hat mich keiner», sagt Xhaka darauf. vor 53 Minuten vor 53 Minuten Über das verpasste Zusammenspiel mit Bruder Granit «Sicher ist man traurig. Es war ein Ziel von mir. Ich bin froh, nun ein neues Kapitel anzugehen. Jetzt mache ich meinen Trainerschein, an dem Granit schon dran ist – vielleicht klappts dann als Trainer zusammen», so Taulant Xhaka über den verpassten Wunsch noch einmal mit Bruder Granit aufzulaufen. Weitere Einträge laden