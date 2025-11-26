DE
Personalupdate aus Bern
YB-Colley fällt aus, verletztes Talent erhält neuen Vertrag

YB muss in den kommenden Wochen auf Offensivspieler Ebrima Colley verzichten. Gleichzeitig geben die Berner bekannt, den Vertrag mit einem verletzen Abwehrtalent verlängert zu haben.
Publiziert: 16:22 Uhr
Ebrima Colley wird YB nach einer Operation am Sprunggelenk fehlen.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Personalupdate bei YB: Die Berner müssen in den kommenden Wochen auf Ebrima Colley (25) verzichten. Der gambische Flügelspieler musste sich nach einer Verletzung am Sprunggelenk unters Messer legen und fällt vorerst aus. YB rechnet im Verlaufe des Januars 2026 mit einer Rückkehr.

Weiterhin unklar ist, wann Abwehrtalent Mats Seiler (20) wieder fit sein wird. Der Youngster leidet seit längerer Zeit an Adduktorenbeschwerden. Sein letzter Einsatz für die Berner U21 absolvierte er anfangs Oktober in einem Promotion-League-Spiel gegen Biel. In der 1. Mannschaft spielte er noch nie. Dennoch hat YB den zum Saisonende auslaufenden Vertrag frühzeitig um ein Jahr verlängert. Seiler solle die notwendige Zeit erhalten, um wieder gesund zu werden.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
14
11
31
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
14
7
25
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
13
10
24
4
FC Basel
FC Basel
14
6
23
5
FC Lugano
FC Lugano
13
1
22
6
FC Sion
FC Sion
14
3
20
7
FC Luzern
FC Luzern
14
4
18
8
FC Zürich
FC Zürich
14
-6
17
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
14
3
16
10
Servette FC
Servette FC
14
-5
15
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
14
-9
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
14
-25
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
