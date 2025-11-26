YB muss in den kommenden Wochen auf Offensivspieler Ebrima Colley verzichten. Gleichzeitig geben die Berner bekannt, den Vertrag mit einem verletzen Abwehrtalent verlängert zu haben.

1/2 Ebrima Colley wird YB nach einer Operation am Sprunggelenk fehlen. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Personalupdate bei YB: Die Berner müssen in den kommenden Wochen auf Ebrima Colley (25) verzichten. Der gambische Flügelspieler musste sich nach einer Verletzung am Sprunggelenk unters Messer legen und fällt vorerst aus. YB rechnet im Verlaufe des Januars 2026 mit einer Rückkehr.

Weiterhin unklar ist, wann Abwehrtalent Mats Seiler (20) wieder fit sein wird. Der Youngster leidet seit längerer Zeit an Adduktorenbeschwerden. Sein letzter Einsatz für die Berner U21 absolvierte er anfangs Oktober in einem Promotion-League-Spiel gegen Biel. In der 1. Mannschaft spielte er noch nie. Dennoch hat YB den zum Saisonende auslaufenden Vertrag frühzeitig um ein Jahr verlängert. Seiler solle die notwendige Zeit erhalten, um wieder gesund zu werden.

