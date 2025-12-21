DE
Super League: Die Stimmen zum Luzern-Sieg gegen Lausanne
Owusu über Captain-Debüt
«War nervös, doch das erfüllt mich unglaublich mit Stolz»
Die beiden FCL-Spieler Tyron Owusu und Lars Villiger sprechen nach dem Sieg gegen Lausanne über das Spiel.
Publiziert: 18:10 Uhr
Die Highlights des 19. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
6:31
Späte Tore im Spitzenkampf
Aarauer fliegt wegen Schwalbe vom Platz
