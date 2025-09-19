Darum gehts
- Renato Steffen erlitt schwere Verletzungen nach Zusammenprall mit Torhüter
- Lungentrauma mit Pneumothorax und Rippenfrakturen diagnostiziert
- Verletzungsdauer noch unbekannt, wird in den kommenden Tagen genauer bestimmt
Luganos Leistungsträger Renato Steffen (33) knallt im vergangenen Spiel gegen Lausanne mit Keeper Karlo Letica zusammen und wird anschliessend mit der Trage vom Feld befördert. Steffen erhält zudem die Rote Karte.
Nach dem Zusammenprall wird er unmittelbar ins Spital eingeliefert, wo man folgenden Befund feststellt: ein rechtes Lungentrauma mit Pneumothorax sowie mehrere Rippenfrakturen.
Wie lange Steffen genau ausfällt, ist unklar. «Dies wird in den kommenden Tagen auf Grundlage der Entwicklung des klinischen Bildes genauer bestimmt werden», schreibt Lugano auf X.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
10
15
2
6
5
13
3
6
4
12
4
6
2
11
5
6
3
10
6
6
-1
10
7
6
0
8
8
6
0
6
9
6
-4
5
10
6
-4
4
11
6
-6
4
12
6
-9
2