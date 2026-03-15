Auch wenn er für Lausanne regelmässig zum Einsatz gekommen ist: Seit längerem schlägt sich Stürmer Nathan Butler-Oyedeji mit einer Verletzung am Handgelenk herum. Am vergangenen Dienstag hat er sich deswegen einer Operation unterzogen, wie aus einer Mitteilung des Waadtländer Vereins hervorgeht. Demnach nimmt die Erholungszeit etwa drei Wochen in Anspruch, so lange wird der 23-Jährige seinem Verein fehlen.
Viele Spiele wird der dreifache Super-League-Saisontorschütze aber nicht verpassen: Nach den Partien gegen YB (Sonntag) und Luzern (22. März) ruht die Liga wegen der Nationalmannschaftspause für zwei Wochen – im Anschluss dürfte er im Endspurt um einen Platz in den Top 6 wieder mittun können.
Füge jetzt Lausanne-Sport deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!