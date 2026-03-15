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Operation am Handgelenk
Lausanne-Stürmer fällt mehrere Wochen aus

Nathan Butler-Oyedeji hat sich am Handgelenk operieren lassen und kann deshalb mehrere Wochen lang nicht mittun. Ein Teil der Ausfallzeit fällt in die Nationalmannschaftspause.
Publiziert: vor 14 Minuten
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Lausannes Nathan Butler-Oyedeji muss für drei Wochen aussetzen.
Foto: IMAGO/Branislav Racko

Auch wenn er für Lausanne regelmässig zum Einsatz gekommen ist: Seit längerem schlägt sich Stürmer Nathan Butler-Oyedeji mit einer Verletzung am Handgelenk herum. Am vergangenen Dienstag hat er sich deswegen einer Operation unterzogen, wie aus einer Mitteilung des Waadtländer Vereins hervorgeht. Demnach nimmt die Erholungszeit etwa drei Wochen in Anspruch, so lange wird der 23-Jährige seinem Verein fehlen.

Viele Spiele wird der dreifache Super-League-Saisontorschütze aber nicht verpassen: Nach den Partien gegen YB (Sonntag) und Luzern (22. März) ruht die Liga wegen der Nationalmannschaftspause für zwei Wochen – im Anschluss dürfte er im Endspurt um einen Platz in den Top 6 wieder mittun können.

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