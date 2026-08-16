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«Nochmals neue Vorbereitung»
Zeidler und Abrashi freuen sich auf Neuzugänge

Mit Morandi und von Moos sind gleich zwei neue Spieler zum den Grasshoppers zurückgekehrt. Amir Abrashi und Peter Zeidler sprechen nach dem Cupspiel gegen Regensdorf über die neue Verstärkung-.
Publiziert: 12:59 Uhr
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
3
9
9
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
3
8
7
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
2
7
4
FC Sion
FC Sion
3
2
6
5
FC Basel
FC Basel
3
2
6
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
1
5
7
Servette FC
Servette FC
3
-1
3
8
FC Zürich
FC Zürich
3
-5
3
9
FC Thun
FC Thun
3
-6
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-4
1
11
FC Luzern
FC Luzern
3
-5
1
12
FC Vaduz
FC Vaduz
3
-3
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
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