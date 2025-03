«Nicht mehr viel Zeit» St. Gallen in der Krise – Görtler schlägt Alarm

Nur ein Sieg aus den letzten sechs Spielen. St. Gallen steckt in der Krise! Schaut man sich die Leistung in Bern allerdings näher an, stellt man fest: Wenigstens ist es «nur noch» eine Resultatkrise.

Publiziert: vor 57 Minuten