Hochangepriesener Sion-Star ist schlechtester Mann auf dem Platz

Anton Mirantschuk braucht noch eine Weile, bis er bei 100 Prozent ist. Warum, sieht der Zuschauer in seinem ersten Super-League-Spiel am Sonntag.

Bastien Feller, Pascal Ruckstuhl

Mit viel Vorschusslorbeeren ist Anton Mirantschuk (28) ins Wallis gekommen: Riesiger Star, russischer Zauberer, einer der besten Spieler der Super League soll er sein. Sein Marktwert betrug vor dem russischen Überfall auf die Ukraine gemäss Transfermarkt.ch 16 Millionen Euro. Jetzt sind es noch deren sechs – noch immer eine stattliche Zahl.

Zweifellos dürfte Mirantschuk die Super League in Zukunft auch bereichern. Doch das erste Spiel des Starspielers in der Super League geht gründlich in die Hose. Mirantschuk steht zwar in der Startelf, muss nach 60 Minuten aber wieder vom Rasen. 25 Ballkontakte hat er. Nur 11 seiner 18 Zuspiele bringt er an den Mann. Keinen einzigen Zweikampf gewinnt er.

«Muss mich im Team noch einfinden»

«Das war das erste Spiel für mich in den letzten drei Monaten. Natürlich brauche ich noch Zeit. Ich bin noch nicht bei 100 Prozent und muss mich im Team erst noch einfinden, bis die Chemie passt.»

Ein Debüt zum Vergessen: Anton Mirantschuk. Foto: keystone-sda.ch 1/4

Immerhin: Mirantschuk fällt mit seiner dürftigen Leistung nicht mal ab, weil die übrigen 19 Feldspieler ebenfalls nicht glänzen. Die Zahlen dazu: Sion schiesst ein einziges Mal auf das gegnerische Gehäuse, Lugano ebenfalls nur einmal.

Alle Fussballliebhaber, die an diesem Sonntag für das Debüt ihres russischen Stars ins Stadion gekommen sind, kommen in der Tat nicht auf ihre Kosten. Sie sehen keinen Mirantschuk-Zauber, kein Tor, keine Action. Einzig die Taktik-Nerds kommen beim Defensiv-Spektakel auf ihre Kosten. Mirantschuk: «Es war heute ein defensives Spiel. Aber ein guter Start.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos