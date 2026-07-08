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Neuer GC-Präsident
«Ich bin GC-Fan seit meiner Kindheit»

Der neue GC-Präsident Ludovic Délechat spricht über seine ersten Erinnerungen an den Rekordmeister und warum er anders ist als seine Vorgänger.
Publiziert: 19:28 Uhr
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