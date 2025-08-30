Der FC Zürich verkündet eine neue Partnerschaft mit dem Energy-Drink-Hersteller Monster. Gemeinsam wollen sie so neue Energie schöpfen.

1/2 Der FC Zürich hat einen neuen Business-Partner. Foto: Pius Koller

Andri Bäggli Redaktion Sport

Am Samstagmorgen verkündet der FC Zürich eine neue Partnerschaft. Der Energy-Drink-Hersteller Monster unterstützt die Zürcher als neuer Business-Partner. Der Getränkemarke sponsert bereits diverse Athletinnen und Athleten und ist bekannt für seine Nähe zum Sport.

Andreas Schmocker, CEO des FC Zürich, sagt zur neuen Partnerschaft in einer Medienmitteilung: «Es freut uns sehr, eine so renommierte und weltweit bekannte Marke wie Monster Energy für uns gewonnen zu haben. Gemeinsam mit unserem neuen Partner bündeln wir Kraft, Tempo und Leidenschaft, um den FCZ auf allen Ebenen weiter nach vorne zu bringen. Wir freuen uns ungemein auf die Zusammenarbeit!»

Ob die Energie schon auf dem Platz ankommt, kann der FCZ bereits am Samstagabend auswärts gegen Winterthur beweisen. Das Spiel gibt es um 18 Uhr bei Blick im Ticker.

