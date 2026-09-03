Andri BäggliRedaktor Sport
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
6
12
14
2
FC Lugano
4
10
12
3
FC Basel
5
3
10
4
FC Luzern
6
-3
8
5
FC St. Gallen
5
-1
7
6
FC Thun
5
-5
7
7
FC Sion
4
1
6
8
FC Lausanne-Sport
6
-1
6
9
FC Zürich
6
-7
6
10
Servette FC
4
-1
4
11
Grasshopper Club Zürich
5
-5
4
12
FC Vaduz
6
-3
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde