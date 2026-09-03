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Neue Rolle für di Giusto
«Etwas überrascht, dass ich heute Captain sein darf»

Beim Spiel des FC Luzerns gegen den FC Vaduz durfte Matteo di Giusto erstmals die Captainbinde tragen. Dies weil der eigentliche Captain Pius Dorn verletzt gefehlt hat. Was er mit der neuen Verantwortung verbindet, erfährst du im Video.
Publiziert: 12:58 Uhr
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Andri BäggliRedaktor Sport
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
12
14
2
FC Lugano
FC Lugano
4
10
12
3
FC Basel
FC Basel
5
3
10
4
FC Luzern
FC Luzern
6
-3
8
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
-1
7
6
FC Thun
FC Thun
5
-5
7
7
FC Sion
FC Sion
4
1
6
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-1
6
9
FC Zürich
FC Zürich
6
-7
6
10
Servette FC
Servette FC
4
-1
4
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-5
4
12
FC Vaduz
FC Vaduz
6
-3
3
Meisterschaftsrunde
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