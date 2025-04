Die Lugano-Teamkollegen Renato Steffen und Antonios Papadopoulos zofften sich im Training. Der Lugano-Captain verletzte sich dabei an der Hand.

Darum gehts Lugano-Spieler Steffen und Papadopoulos geraten im Training aneinander

Steffen erleidet Mikrofraktur an der Hand nach Auseinandersetzung

Lugano holte aus den letzten 11 Ligaspielen nur 11 Punkte

Wie RSI am Montagabend meldet, gerieten die Lugano-Teamkollegen Renato Steffen (33) und Antonios Papadopoulos (25) am Ende eines Trainings vor dem Spiel gegen St. Gallen aneinander.

Was mit einem Wortgefecht begann, artete demnach in Ohrfeigen und eine Schlägerei aus. Trainer Mattia Croci-Torti (43) musste persönlich eingreifen, um die beiden Streithähne zu trennen und zu beruhigen.

Steffen erleidet Mikrofraktur

Als Folge des Vorfalls erlitt Luganos Captain Steffen eine Mikrofraktur an der Hand, weshalb er gegen den FCSG mit einem auffälligen Verband spielte. Auch Verteidiger Papadopoulos stand trotz des Zwischenfalls am Sonntag in der Startelf.

Die Stimmung im Tessin war zweifellos schon besser. Die Nerven scheinen nun aber blankzuliegen. Der von vielen Experten als Titelkandidat eingeschätzte Klub holte aus den vergangenen elf Ligaspielen lediglich elf Punkte und rutschte auf Rang fünf ab.

Auf Anfrage von RSI teilte die Klubführung mit, man habe die Angelegenheit intern geregelt und werde keine weiteren Einzelheiten bekannt geben. Zudem betonte der Verein, dass die Situation unter den Spielern bereinigt sei.

