DE
FR
Abonnieren

Nenn uns deinen Favoriten
Ist ein Thuner Comeback-Held auch der Spieler der Runde?

Die letzte Super-League-Runde des Jahres ist Geschichte. In fünf Spielen hats wieder zahlreiche gute Leistungen gegeben. Doch welcher Spieler hat der Blick-Community am besten gefallen?
Publiziert: vor 18 Minuten
Kommentieren
1/6
Kastriot Imeri jubelt mit Marco Bürki – der Thuner Zauberfuss bereitet gegen den FCZ zwei Tore vor.
Foto: Urs Lindt/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Mit 0:2 liegt Thun im Heimspiel gegen Zürich im Rückstand. Der inoffizielle Titel des Wintermeisters scheint aus den Fingern zu gleiten, doch dann folgt eine furiose zweite Halbzeit des Aufsteigers, der Fans und Experten weiterhin verblüfft.

Eingeleitet wird die Aufholjagd von Elmin Rastoder – der bullige Stürmer ist schon vor dem Pausentee bemüht, wenn auch noch glücklos. In der 53. Minute setzt er sich erst in einem Zweikampf robust durch und erwischt FCZ-Keeper Yanick Brecher danach abgezockt zwischen den Hosenträgern – kann man so machen! Vielleicht ist aber auch sein Teamkollege Kastriot Imeri der herausragende Akteur des Wochenendes. Die Argumente des Zauberfusses: beim Stand von 0:2 für sein Team eingewechselt und die Tore zum 2:2 und 3:2 aufgelegt. Wenn das nicht die Definition eines «Gamechangers» ist.

Wer es nicht mit dem Berner Oberland hält, sucht seinen Spieler des Wochenendes am ehesten in der Ost- oder Innerschweiz. Aliou Baldé sticht bei St. Gallens Auswärtssieg im Letzigrund nicht nur wegen seines Tores zum 1:0 heraus. Oder hat sich Lars Villiger die Auszeichnung verdient, weil er beim Luzerner Befreiungsschlag in Lausanne in der Nachspielzeit zweimal trifft – und damit zum einzigen Doppeltorschützen des Wochenendes avanciert.

Zu guter Letzt bieten sich auch zahlreiche Tessiner an. Beim 3:0-Sieg über YB gibt es beim FC Lugano viele starke Auftritte: Papadopoulos ist der Abwehrchef, Grgic zieht im Mittelfeld die Fäden und Steffen erzielt in der Offensive sein erstes Super-League-Tor dieser Saison.

Wer ist dein bester Spieler des Wochenendes? Schreib seinen Namen ins untere Feld.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
FC Basel
19
8
32
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Luzern
FC Luzern
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Winterthur
FC Winterthur
Servette FC
Servette FC
FC Zürich
FC Zürich
FC Sion
FC Sion
FC Basel
FC Basel
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Lugano
FC Lugano
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Luzern
FC Luzern
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Thun
FC Thun
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Winterthur
        FC Winterthur
        Servette FC
        Servette FC
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Sion
        FC Sion
        FC Basel
        FC Basel
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        FC Lugano
        FC Lugano
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Luzern
        FC Luzern
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Thun
        FC Thun