Ist ein Thuner Comeback-Held auch der Spieler der Runde?

Die letzte Super-League-Runde des Jahres ist Geschichte. In fünf Spielen hats wieder zahlreiche gute Leistungen gegeben. Doch welcher Spieler hat der Blick-Community am besten gefallen?

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Mit 0:2 liegt Thun im Heimspiel gegen Zürich im Rückstand. Der inoffizielle Titel des Wintermeisters scheint aus den Fingern zu gleiten, doch dann folgt eine furiose zweite Halbzeit des Aufsteigers, der Fans und Experten weiterhin verblüfft.

Eingeleitet wird die Aufholjagd von Elmin Rastoder – der bullige Stürmer ist schon vor dem Pausentee bemüht, wenn auch noch glücklos. In der 53. Minute setzt er sich erst in einem Zweikampf robust durch und erwischt FCZ-Keeper Yanick Brecher danach abgezockt zwischen den Hosenträgern – kann man so machen! Vielleicht ist aber auch sein Teamkollege Kastriot Imeri der herausragende Akteur des Wochenendes. Die Argumente des Zauberfusses: beim Stand von 0:2 für sein Team eingewechselt und die Tore zum 2:2 und 3:2 aufgelegt. Wenn das nicht die Definition eines «Gamechangers» ist.

Wer es nicht mit dem Berner Oberland hält, sucht seinen Spieler des Wochenendes am ehesten in der Ost- oder Innerschweiz. Aliou Baldé sticht bei St. Gallens Auswärtssieg im Letzigrund nicht nur wegen seines Tores zum 1:0 heraus. Oder hat sich Lars Villiger die Auszeichnung verdient, weil er beim Luzerner Befreiungsschlag in Lausanne in der Nachspielzeit zweimal trifft – und damit zum einzigen Doppeltorschützen des Wochenendes avanciert.

Zu guter Letzt bieten sich auch zahlreiche Tessiner an. Beim 3:0-Sieg über YB gibt es beim FC Lugano viele starke Auftritte: Papadopoulos ist der Abwehrchef, Grgic zieht im Mittelfeld die Fäden und Steffen erzielt in der Offensive sein erstes Super-League-Tor dieser Saison.

Wer ist dein bester Spieler des Wochenendes? Schreib seinen Namen ins untere Feld.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos