Nächster Rückschlag
Thun-Keeper fällt mit Knieverletzung lange aus

Verletzungspech bei Super-League-Spitzenreiter FC Thun: Ersatztorhüter Nino Ziswiler fällt mit einer Knieverletzung mehrere Monate aus.
Publiziert: vor 11 Minuten
1/4
Rückschlag für Nino Ziswiler: Der Keeper verletzt sich am Knie.
Foto: Pius Koller

Mit unheimlichen neun Punkten Vorsprung liegt der FC Thun an der Spitze der Super League – und das als Aufsteiger notabene. Doch selbst im Berner Oberland läuft nicht alles perfekt. So bremst eine schwere Knieverletzung Eigengewächs Nino Ziswiler (26) aus. Wie der Klub mitteilt, wird der Ersatztorhüter mehrere Monate ausfallen.

Für Ziswiler ist es der nächste bittere Rückschlag in seiner Karriere. Schliesslich war er in der Aufstiegssaison, nachdem er sich von einem Wadenbeinbruch zurückgekämpft hatte, lange die Nummer 1 gewesen. Insgesamt bestritt er 22 Spiele, bevor er im Frühling seinen Stammplatz im Saisonendspurt an Niklas Steffen (24) verloren hat. Mit nur 14 Gegentoren und vier Weissen Westen trägt der Ex-FCB-Junior in den bisherigen 13 Super-League-Spielen massgeblichen Anteil am Thuner Höhenflug.

In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
Super League
Super League
