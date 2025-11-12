Wegen einer Muskelverletzung fällt Jonathan Asp Jensen drei bis vier Wochen lang aus. Damit muss GC für einige Spiele auf seinen besten Torschützen verzichten.

Grasshoppers müssen mehrere Wochen auf ihren Topskorer verzichten

Muskelverletzung: GC muss länger auf seinen Offensivspieler Jonathan Asp Jensen verzichten. Foto: Pius Koller

Hiobsbotschaft bei den Zürcher Grasshoppers: Wie der Verein in einer Mitteilung schreibt, hat sich Jonathan Asp Jensen eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen. Damit muss GC voraussichtlich drei bis vier Wochen lang auf den 19-jährigen Dänen verzichten.

Durch den Ausfall der Bayern-Leihgabe wird die Verletztenliste des Tabellenelften der Super League um einen gewichtigen Namen länger. Mit Abdoulaye Diaby und Amir Abrashi fallen bereits zwei Routinier wegen muskulären Problemen aus, dazu können mit Young-joon Lee und Dorian Paloschi zwei weitere Stammkräfte länger nicht mittun.

Nun trifft es also auch den besten Skorer der Hoppers: Asp Jensen hat in dieser Saison bereits fünf Tore geschossen, darunter das wegweisende 1:0 beim Derby-Sieg gegen den FC Zürich Anfang Oktober. Das nächste Aufeinandertreffen der beiden Stadtzürcher Teams Ende November droht er nun zu verpassen.

