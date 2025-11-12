DE
FR
Abonnieren

Nächster Ausfall bei GC
Grasshoppers müssen mehrere Wochen auf ihren Topskorer verzichten

Wegen einer Muskelverletzung fällt Jonathan Asp Jensen drei bis vier Wochen lang aus. Damit muss GC für einige Spiele auf seinen besten Torschützen verzichten.
Publiziert: vor 8 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Muskelverletzung: GC muss länger auf seinen Offensivspieler Jonathan Asp Jensen verzichten.
Foto: Pius Koller
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Hiobsbotschaft bei den Zürcher Grasshoppers: Wie der Verein in einer Mitteilung schreibt, hat sich Jonathan Asp Jensen eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen. Damit muss GC voraussichtlich drei bis vier Wochen lang auf den 19-jährigen Dänen verzichten.

Durch den Ausfall der Bayern-Leihgabe wird die Verletztenliste des Tabellenelften der Super League um einen gewichtigen Namen länger. Mit Abdoulaye Diaby und Amir Abrashi fallen bereits zwei Routinier wegen muskulären Problemen aus, dazu können mit Young-joon Lee und Dorian Paloschi zwei weitere Stammkräfte länger nicht mittun.

Nun trifft es also auch den besten Skorer der Hoppers: Asp Jensen hat in dieser Saison bereits fünf Tore geschossen, darunter das wegweisende 1:0 beim Derby-Sieg gegen den FC Zürich Anfang Oktober. Das nächste Aufeinandertreffen der beiden Stadtzürcher Teams Ende November droht er nun zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu GC
Nichts verpassen
Alle Storys zu GC
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
13
12
31
2
FC Basel
FC Basel
13
6
22
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
13
2
22
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
9
21
5
FC Sion
FC Sion
13
3
19
6
FC Lugano
FC Lugano
12
0
19
7
FC Luzern
FC Luzern
13
4
17
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
4
16
9
FC Zürich
FC Zürich
13
-6
16
10
Servette FC
Servette FC
13
-5
14
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
13
-9
13
12
FC Winterthur
FC Winterthur
13
-20
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        Super League
        Super League