Nachfolger von Fifa-Spiel
FCB- und YB-Stadion sind in neuem Fussball-Game

Publiziert: 13:19 Uhr
|
Aktualisiert: 13:26 Uhr
Das Basler Joggeli wird im kommenden «EA FC26» bespielbar sein.
  • FC Basel erhält eigenes Stadion im neuen «EA FC26»-Fussball-Videospiel
  • Erstes Schweizer Stadion im Spiel, neben YBs Wankdorf-Stadion
  • Erscheinungsdatum des Spiels ist der 26. September
Jetzt ist es offiziell: Der St. Jakob-Park, die Heimstädte des FC Basel, wird im neuen «EA FC26» zu sehen sein. Das Joggeli wird in der neuen Ausgabe des Fussball-Videospiels, das am 26. September erscheint, der Spieler-Community zur Verfügung stehen.

Es ist das erste Mal, dass ein Schweizer Stadion in dem Spiel (früher FIFA) vertreten ist. Neben dem Basler Tempel wird auch das Wankdorf-Stadion von YB im Simulationsspiel dabei sein.

