Darum gehts
- FC Basel erhält eigenes Stadion im neuen «EA FC26»-Fussball-Videospiel
- Erstes Schweizer Stadion im Spiel, neben YBs Wankdorf-Stadion
- Erscheinungsdatum des Spiels ist der 26. September
Jetzt ist es offiziell: Der St. Jakob-Park, die Heimstädte des FC Basel, wird im neuen «EA FC26» zu sehen sein. Das Joggeli wird in der neuen Ausgabe des Fussball-Videospiels, das am 26. September erscheint, der Spieler-Community zur Verfügung stehen.
Es ist das erste Mal, dass ein Schweizer Stadion in dem Spiel (früher FIFA) vertreten ist. Neben dem Basler Tempel wird auch das Wankdorf-Stadion von YB im Simulationsspiel dabei sein.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
7
12
2
4
8
9
3
3
5
7
4
4
1
7
5
4
1
6
6
4
-1
5
7
4
-4
4
8
3
-1
3
9
3
-3
3
10
4
-2
2
11
4
-6
2
12
3
-5
1