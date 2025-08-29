Näher dran dank Blick. Folge jetzt deinem Klub und verpasse nichts mehr. In den Klub-News halten wir dich zum neusten Geschehen auf dem Laufenden.

1/2 Das Basler Joggeli wird im kommenden «EA FC26» bespielbar sein. Foto: Freshfocus

Darum gehts FC Basel erhält eigenes Stadion im neuen «EA FC26»-Fussball-Videospiel

Erstes Schweizer Stadion im Spiel, neben YBs Wankdorf-Stadion

Jetzt ist es offiziell: Der St. Jakob-Park, die Heimstädte des FC Basel, wird im neuen «EA FC26» zu sehen sein. Das Joggeli wird in der neuen Ausgabe des Fussball-Videospiels, das am 26. September erscheint, der Spieler-Community zur Verfügung stehen.

Es ist das erste Mal, dass ein Schweizer Stadion in dem Spiel (früher FIFA) vertreten ist. Neben dem Basler Tempel wird auch das Wankdorf-Stadion von YB im Simulationsspiel dabei sein.

