Muss Shaqiri als FCB-Penaltyschütze abgesetzt werden?

Die letzten zwei Penaltys hat Xherdan Shaqiri verschossen. Stellt sich die Frage: Muss ein anderer künftig die FCB-Strafstösse treten?

Cédric Heeb Redaktor Sport

Erst gegen Lugano, jetzt gegen St. Gallen: Xherdan Shaqiri (34) verschiesst zum zweiten Mal in Folge einen Penalty. «Unglücklich», nennt es FCB-Trainer Ludovic Magnin (46), dass sein Starspieler zweimal hintereinander beim Stand von 0:0 eine Top-Chance auf die Führung vergibt.

Und er sagt: «Für das nächste Mal werden wir schauen. Auf der Liste haben wir noch ein paar andere Namen.» Setzt der FCB-Trainer tatsächlich Shaqiri als Penaltyschützen ab? Was meinst du? Stimmt ab im Voting und schreib deine Meinung in den Kommentaren.

