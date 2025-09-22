DE
Nach Vertragsverlängerung
FCZ schickt Di Giusto auf Leihbasis in die Challenge League

Nevio Di Giusto hat seinen Vertrag beim FC Zürich vorzeitig verlängert. Für den Klub wird er in dieser Saison aber nicht mehr auflaufen. Er wird in die Challenge League ausgeliehen.
Publiziert: vor 25 Minuten
Verlängert beim FCZ und wird ausgeliehen: Nevio Di Giusto.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Der FC Zürich bindet Nevio Di Giusto langfristig. Wie der Klub mitteilt, wird der noch bis 2028 laufende Vertrag mit dem 20-jährigen Mittelfeldspieler vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2029 verlängert. Di Giusto wechselte als Elfjähriger in den FCZ-Nachwuchs, wo er die Ausbildung durchlief. In der ersten Mannschaft kommt er bisher auf zehn Einsätze. In dieser Saison hat er für die U21 in der Promotion League gespielt (7 Spiele, 5 Tore).

Vorerst wird Di Giusto allerdings nicht mehr für den FCZ auflaufen. Die Zürcher teilen gleichzeitig mit, dass sie ihn für den Rest der aktuell laufenden Saison in die Challenge League an den FC Vaduz ausleihen. «Der FC Zürich freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Nevio Di Giusto und wünscht ihm zunächst eine gute und erfolgreiche Saison in Vaduz», heisst es abschliessend in der Medienmitteilung.

