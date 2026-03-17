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Nach Verletzung im Warm-up
Luzern muss mehrere Wochen auf Karweina verzichten

Die 1:2-Heimniederlage gegen Winterthur hat für den FC Luzern auch personelle Konsequenzen: Sinan Karweina hat sich beim Aufwärmen verletzt. Nun ist klar: Der deutsche Stürmer muss für mindestens vier Wochen aussetzen.
Publiziert: vor 47 Minuten
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Muss mehrere Wochen lang pausieren: Sinan Karweina.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Eine bittere Nachricht hat Luzern am Sonntag gegen Winterthur (1:2) bereits vor dem Spiel zu verkraften: Sinan Karweina verletzt sich beim Aufwärmen – das Spiel ist für den deutschen Stürmer schon vorbei, ehe es begonnen hat. Nun ist klar: Der 26-Jährige hat sich einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen. Damit wird er den Zentralschweizern mindestens vier Wochen fehlen, wie sein Klub in einer Mitteilung schreibt.

Die Zwangspause kommt für Karweina zu einem bitteren Zeitpunkt: Erst vor knapp zwei Wochen hat er beim 1:2 gegen YB sein erstes Saisontor erzielt – im 19. Pflichtspiel. Meistens ist er für die Equipe von Mario Frick allerdings nur zu Kurzeinsätzen gekommen. Zuletzt in der Startelf ist er Ende November gestanden.

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