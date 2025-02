1/4 FCZ-Coach Ricardo Moniz (links) im Gespräch mit Daniel Denoon. Foto: Pius Koller

Tobias Wedermann Fussballchef

Denoon nach Verhaftung im Kader

«Ich hoffe, dass wir vielleicht morgen schon auf ihn zählen können», sagt Ricardo Moniz am Mittwoch vor den Medien über Daniel Denoon. Eigentlich wäre der 21-Jährige nach einer Rot-Sperre wieder fix in der Verteidigung gegen Winterthur eingeplant gewesen am Donnerstagabend. Am Dienstag wurde er allerdings von der Polizei verhaftet, im Auftrag der Staatsanwaltschaft. Grund: Verdacht auf Vermögensdelikte. Es gilt die Unschuldsvermutung. Fast zeitgleich als Moniz am Mittwoch vor die Medien trat, wird Denoon aus der Haft entlassen. «Wir beschlossen, dass der Spieler ab sofort wieder am Trainings- und Spielbetrieb der ersten Mannschaft teilnehmen kann», heisst es anschliessend beim Klub. Beim FCZ ist man der Überzeugung, dass Daniel Denoon die Persönlichkeit und das Talent hat, um die turbulenten Tage wegstecken zu können und sich gleich wieder voll auf den Fussball fokussieren zu können. Laut Blick-Informationen wird Denoon beim Auswärtsspiel gegen Winterthur im Kader stehen. Ob Moniz ihn gar wie ursprünglich geplant in die Startelf werfen wird, ist allerdings unwahrscheinlich.

Klare Penalty-Ansage an Zuber

Der verschossene Penalty von Mounir Chouiar (26) beim Stand von 0:0 – eine spielentscheidende Szene beim Klassiker zwischen dem FCZ und dem FC Basel (0:1) vom vergangenen Sonntag. Dabei wäre eigentlich Steven Zuber (33) der klare Penaltyschütze. FCZ-Coach Ricardo Moniz sagt am Mittwoch vor dem Spiel gegen Winterthur nochmals: «Er nimmt den Penalty und da muss kein anderer kommen und sagen: Ich nehme ihn. Darüber habe ich mich sehr aufgeregt.» Im Training vom Mittwoch wurde das nochmals zwischen Moniz, Zuber und Chouair besprochen. Danach die klare Ansage: «Das wird in Zukunft nicht mehr passieren.» Zuber ist der Penaltyschütze beim FCZ.

FCZ-Premiere für Neuzugang Gbamin?

Für rund 25 Millionen Franken wechselte Jean-Philippe Gbamin (29) 2019 von Mainz zu Everton. Über Russland, die Türkei und Frankreich ging die Reise dann weiter bis zum FCZ. Die Zürcher haben den 29-jährigen Franzosen ablösefrei und bis zum Ende der Saison verpflichtet. «Meine Gebete wurden erhört», sagt FCZ-Trainer Moniz hinsichtlich seines Wunsches nach Verstärkung. Mit seiner Erfahrung soll Gbamin gleich ein Leader im defensiven Mittelfeld sein. «Er kann Mittelfeld und Verteidigung spielen, er soll ein Unterschiedsspieler sein und wird am Donnerstag in Winterthur im Kader stehen», erklärt Moniz. Sollte der unter der Woche zwischenzeitlich verhaftete Daniel Denoon nicht in der Innenverteidigung spielen, wird Moniz eine Dreierkette mit Junior Ligue (19), Mariano Gomez (26) und Neuzugang Gbamin in der Startelf gegen Winterthur ins Rennen schicken.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos