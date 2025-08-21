Ex-FCL-Profi Beloko kehrt in die Schweiz zurück

Nicky Beloko kehrt in die Schweiz zurück. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei zu Lausanne-Sport.

1/2 Nicky Beloko kehrt in die Schweiz zurück. Foto: Pius Koller

Julian Sigrist Redaktor Sport

Zu Beginn des Transferfensters verliess Nicky Beloko (25) Luzern ablösefrei in Richtung USA und schloss sich dem Austin FC an. Nicht einmal zwei Monate und null Spielminuten später ist das Abenteuer für den Mittelfeldspieler bereits wieder vorbei. Wie der Verein aus Texas am Donnerstagnachmittag bekannt gibt, kehrt Beloko in die Schweiz zurück, wo er künftig für Lausanne auflaufen wird.

Die Waadtländer überweisen keine Ablöse nach Austin, allerdings besitzt der MLS-Klub eine Weiterverkaufsgebühr von 15 Prozent. «Wir haben aus Respekt vor den persönlichen Umständen die Entscheidung getroffen, Nicky bei seiner Rückkehr in die Schweiz zu unterstützen, und wünschen ihm alles Gute für den nächsten Schritt in seiner Karriere», erklärt Austin-Sportdirektor Rodolfo Borrell den Wechsel.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.