Servette-Star wechselt zu türkischem Topklub

Nach über 180 Partien für die Grenats

Alexis Antunes (25) fehlt Servette derzeit verletzt – und wird ab Januar auch kein Spiel mehr für die Grenats bestreiten. Denn der Offensivspieler verlässt die Genfer und schliesst sich Göztepe an, dem aktuellen Tabellenvierten der türkischen Süper Lig.

Der 25-Jährige hat einen Vertrag über dreieinhalb Jahre bis Sommer 2029 unterschrieben, mit der Option, den Kontrakt um ein Jahr zu verlängern. Antunes hat bei Servette sämtliche Juniorenstufen durchlaufen, im August 2020 sein Profi-Debüt gefeiert und in 185 Partien 20 Tore geschossen und neun aufgelegt.

