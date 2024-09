Nach Sieg gegen Winterthur Doppeltorschütze-Steffen schwärmt von Lugano-Fans

Winterthur unterliegt in Lugano trotz Hoffnungen auf einen Überraschungserfolg. Renato Steffen (32) macht den Unterschied. Die bittere Niederlagenserie der Winterthurer in Lugano geht weiter, nun sind es acht in Folge.