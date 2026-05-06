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Nach Sanktion der Liga
GC legt Einsprache gegen Arigoni-Sperre ein

Allan Arigoni erhielt von der Swiss Football League eine Sperre von drei Partien. Nun hat GC Einsprache gegen die Sanktion eingelegt.
Publiziert: vor 16 Minuten
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GC geht gegen die Sperre von Allan Arigoni vor.
Foto: Pius Koller
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Cédric HeebRedaktor Sport

GC will die Sperre von drei Spielen gegen Allan Arigoni (27) nicht akzeptieren und hat bei der Liga Einsprache eingelegt. Das teilt die SFL am Mittwochvormittag mit.

Wegen eines «groben Foulspiels mit erhöhter Gefährdung» gegen Servettes Bradley Mazikou wurde der GC-Verteidiger für drei Spiele gesperrt. Die Hoppers hoffen nun, dass die Strafe reduziert wird. Eine Sperre muss Arigoni aufgrund der Roten Karte aber sowieso absitzen und zwar am Samstag im Derby gegen den FCZ (18 Uhr).

Ob der 27-Jährige danach doch bei den Super-League-Spielen gegen Winterthur (12. Mai, 20.30 Uhr) und Lausanne (16. Mai, 18 Uhr) mittun darf, wird sich zeigen. Für eine allfällige Barrage wäre Arigoni ohnehin wieder spielberechtigt.

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