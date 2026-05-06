GC legt Einsprache gegen Arigoni-Sperre ein

GC will die Sperre von drei Spielen gegen Allan Arigoni (27) nicht akzeptieren und hat bei der Liga Einsprache eingelegt. Das teilt die SFL am Mittwochvormittag mit.
Wegen eines «groben Foulspiels mit erhöhter Gefährdung» gegen Servettes Bradley Mazikou wurde der GC-Verteidiger für drei Spiele gesperrt. Die Hoppers hoffen nun, dass die Strafe reduziert wird. Eine Sperre muss Arigoni aufgrund der Roten Karte aber sowieso absitzen und zwar am Samstag im Derby gegen den FCZ (18 Uhr).
Ob der 27-Jährige danach doch bei den Super-League-Spielen gegen Winterthur (12. Mai, 20.30 Uhr) und Lausanne (16. Mai, 18 Uhr) mittun darf, wird sich zeigen. Für eine allfällige Barrage wäre Arigoni ohnehin wieder spielberechtigt.
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