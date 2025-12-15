DE
Nach Roten Karten gegen FCB
Lausanne-Duo kassiert zusammen drei Spielsperren

Zwei Lausanne-Spieler werden gegen den FC Basel vorzeitig unter die Dusche geschickt. Nun hat die Liga die Strafen bekanntgegeben.
Publiziert: vor 54 Minuten
Kommentieren
1/2
Brandon Soppy fliegt gegen Basel vom Platz.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus
Ramona BieriRedaktorin Sport

Im Spiel gegen den FC Basel (0:0) fliegen gleich zwei Lausanne-Spieler vom Platz. Erst zur Pause eingewechselt, hat Beyatt Lekoueiry in der 58. Minute schon wieder Feierabend. Wegen eines groben Fouls gegen Metinho sieht er direkt Rot. Nun hat die Liga das Strafmass bekanntgegeben. Lekoueiry wird für zwei Spiele gesperrt. Damit verpasst er das letzte Spiel vor der Winterpause gegen Luzern (21. Dezember, 14 Uhr) sowie den vorgezogenen Start ins neue Jahr gegen Servette (14. Januar, 20.30 Uhr). Diese Partie gehört zur 18. Runde, wurde aber verschoben.

Auch Lekoueirys Teamkollege Brandon Soppy steht nicht bis zum Schlusspfiff auf dem Rasen. Er sieht in der 95. Minute die zweite Gelbe Karte. Dafür wird er für ein Spiel gesperrt.

