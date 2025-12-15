Zwei Lausanne-Spieler werden gegen den FC Basel vorzeitig unter die Dusche geschickt. Nun hat die Liga die Strafen bekanntgegeben.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Im Spiel gegen den FC Basel (0:0) fliegen gleich zwei Lausanne-Spieler vom Platz. Erst zur Pause eingewechselt, hat Beyatt Lekoueiry in der 58. Minute schon wieder Feierabend. Wegen eines groben Fouls gegen Metinho sieht er direkt Rot. Nun hat die Liga das Strafmass bekanntgegeben. Lekoueiry wird für zwei Spiele gesperrt. Damit verpasst er das letzte Spiel vor der Winterpause gegen Luzern (21. Dezember, 14 Uhr) sowie den vorgezogenen Start ins neue Jahr gegen Servette (14. Januar, 20.30 Uhr). Diese Partie gehört zur 18. Runde, wurde aber verschoben.

Auch Lekoueirys Teamkollege Brandon Soppy steht nicht bis zum Schlusspfiff auf dem Rasen. Er sieht in der 95. Minute die zweite Gelbe Karte. Dafür wird er für ein Spiel gesperrt.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos