Muss diese Woche auf der Tribüne Platz nehmen: Didier Tholot. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Didier Tholot, Trainer des FC Sion, darf in den kommenden zwei Meisterschaftspartien nicht an der Seitenlinie stehen. Die Swiss Football League teilt mit, dass sie den Franzosen wegen der Roten Karte, die er am Samstag nach dem Spiel in Lugano (2:3-Niederlage) wegen Reklamierens erhielt, sperrt.

Der FC Sion muss nun für das Heimspiel gegen Servette am Dienstag und die Partie bei den Young Boys am kommenden Samstag eine Interims-Lösung suchen.