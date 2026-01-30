Lausanne reist am Samstag zum Auswärtsspiel gegen Schlusslicht Winterthur (18 Uhr). Besteht nun eine Lücke in der Innenverteidigung? Hier im Lausanne-Inside gibts Antworten.

Tim Guillemin, Simon Strimer

Die News der Woche

Natürlich, der Abgang von Bryan Okoh (22) in die Ligue 1. Erst noch im Sommer machte es den Anschein, dass der talentierte Innenverteidiger für länger nach Hause zurückkehrt, zum Heimatklub. Aber nun ist er nach sechs Monaten weg, für eine Summe von rund zwei Millionen Franken, wie französische Medien berichten. Als Reaktion darauf holte Lausanne Dircssi Ngonzo (20) zurück, der an Nyon ausgeliehen war. Nach Blick-Informationen soll jedoch ein weiterer Innenverteidiger kurz vor der Unterschrift sein.

Die grosse Frage

Macht Lausanne psychologisch Fortschritte? Trainer Peter Zeidler sagt oft, dass dies die grösste Herausforderung für sein Team sei. «Ich möchte nicht über Reife oder Alter sprechen, das sind Ausreden. Tatsache ist, dass wir den psychologischen Aspekt eines Spiels nicht immer gut bewältigen können. Das hat uns am Samstag gegen GC erneut den Sieg gekostet.»

Gesagt ist gesagt

«Wir erhalten Spieler zurück. Jetzt müssen sie wieder in Form kommen.» – Trainer Zeidler über Jamie Roche und Beyatt Lekoueiry, zwei wichtige Spieler des Teams, die gegen GC ihre ersten Minuten im Jahr 2026 bestritten haben. Am Samstag könnten sie in Winterthur in der Startelf stehen.

Mögliche Aufstellung

Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana; Roche, Custodio; Mollet, Lekoueiry; Butler-Oyedeji, Traoré.

Wer fehlt?

Theo Bair, Hamza Abdallah, Gabriel Sigua, Muhannad Al-Saad, Souleymane Ndiaye (alle verletzt). Nicky Beloko (fraglich).

Neben dem Platz

Theo Bair arbeitet aktiv an seiner Rückkehr und hofft, bis März wieder gute Leistungen zu zeigen. Warum gerade zu diesem Zeitpunkt? Weil Jesse Marsch, der Trainer der kanadischen Nationalmannschaft, dann sein Aufgebot für das letzte Treffen vor der WM bekannt geben wird. Der Mittelstürmer von Lausanne will bei der Heim-WM unbedingt dabei sein, insbesondere um Manuel Akanji und Nico Elvedi im letzten Gruppenspiel am 24. Juni in Vancouver herauszufordern. Kanada kriegt es mit der Schweiz zu tun.

Hast du gewusst?

Lausanne hatte in der Super-League-Geschichte (seit 2003) nur in einer Saison mehr Punkte zu diesem Zeitpunkt in der Saison. Vor einem Jahr waren es 31 Punkte nach 21 Runden, nun sind es 28.

Aufgepasst auf

Jamie Roche (24). Der Schwede kam nach zwei verpassten Spielen zum Jahresstart als Joker gegen GC rein. Und hat gleich wieder angedeutet, wie wichtig er im Zentrum für das Team sein kann. Nun steht er vor seinem 100. Pflichtspiel für Lausanne.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 21 Runden:

1. Lippo 5,0 (erst 1 Bewertung)

2. Letica 4,3

3. Roche 4,2

Der Schiedsrichter

Alessandro Dudic.

Der Gegner

Wie will Winterthur Torgarant Andrin Hunziker im Sturm ersetzen? Die FCB-Leihgabe fehlt gesperrt. Und kann bei dieser Kälte auf der Schützenwiese überhaupt gespielt werden? Gemäss Rahmen gibts sehr viel Hoffnung. Hier erscheint das Winti-Inside.

22 Runde

Sa., Winterthur – Lausanne, 18 Uhr

Sa., Servette – Sion, 18 Uhr

Sa., GC – Lugano, 20.30 Uhr

So., Luzern – St. Gallen, 14 Uhr

So., Basel – Thun, 16.30 Uhr

So., YB – FCZ, 16.30 Uhr