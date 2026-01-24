Lucas Werder Reporter Fussball

Was macht Lausanne da eigentlich genau? Nach zwei Siegen zum Jahresstart liefern die Waadtländer auch gegen GC (1:1) lange einen richtig guten Auftritt ab. Und nach einer Stunde führen die Hausherren dank eines einmal mehr blendend aufgelegten Gaoussou Diakité auch hochverdient mit 1:0. Doch dann stellt das Team von Peter Zeidler plötzlich den Betrieb ein. Und weil Brandon Soppy gegen GC-Torschütze Asp Jensen nur bewundernd zuschaut, verpasst Lausanne am Ende den Sprung in die Top 6.

Zur Strafe kriegt aber nicht nur Lausannes Rechtsverteidiger die Note 3. Auch Stürmer Seydou Traoré, der bis auf einen Kopfball kurz vor der Pause nichts anzubieten hat, bekommt eine ungenügende Bewertung. Deutlich auffälliger ist sein Sturmpartner Nathan Butler-Oyedeji, der den Führungstreffer uneigennützig vorbereitet. Das gibt genau wie für Torschütze Diakité die Note 5. Die Leihgabe aus Salzburg ist und bleibt die grosse Lausanner Attraktion.

Hinweis: Okoh bis 63., Custodio bis 70., Butler-Oyedeji bis 70., Traoré bis 70., Beloko bis 87. – Poaty ab 63., Roche ab 70., Omar ab 70., Lekoueiry ab 70., Ajdini ab 87. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die GC-Spieler abgeschnitten

Es dürfte wohl den einen oder anderen Hoppers-Fan geben, der seit Jahresbeginn bei einer neuen Krankenkasse unter Vertrag steht. Patient GC zählt aber weiterhin auf den gleichen Versicherer. Und der trägt den Namen Jonathan Asp Jensen (20). Auch gegen Lausanne (1:1) ist es der junge Däne, der den Hoppers einen Punkt rettet. Eine Viertelstunde vor Ende zieht die Bayern-Leihgabe an der Mittellinie los, lässt sich auch von zwei Waadtländern nicht aufhalten und trifft mit seinem abgelenkten Schuss zum Ausgleich. Damit hat GC seit Ende August nur ein einziges Mal gepunktet, wenn Asp Jensen ohne Skorerpunkt geblieben ist – im September beim 1:0 gegen Schlusslicht Winterthur. Für die Zürcher Lebensversicherung gibt es darum die Note 5.

Die bekommt stellvertretend für die stark verbesserte GC-Defensive auch Simone Stroscio. Für seine Nebenmänner Dirk Abels und Luka Milukic gibt es immerhin die 4. Das gilt auch für alle anderen Teamkollegen – mit drei Ausnahmen. YB-Leihgabe Felix Tsimba kommt zu seinem Startelf-Debüt, sieht allerdings kaum einen Ball. Schon nach 45 Minuten, zehn Ballkontakten und der Blick-Note 3 muss der Mittelstürmer wieder vom Feld. Und auch Flügel Salifou Diarrassouba bleibt sehr unauffällig. Noch schlechter ist nur der Auftritt von Luke Plange. Vor einem Monat traf der Engländer gegen YB noch vierfach. Dieses Mal bleibt er ohne einen einzigen Abschluss. Zudem landen zehn seiner 30 Pässe beim Gegner. Dafür gibt es die Note 2.

Hinweis: Diaby bis 29. (zu kurz für eine Bewertung), Tsimba bis 46., Stroscio bis 85., Asp Jensen bis 91. – Mikulic ab 29., Clemente ab 46., Bettkober ab 85. (zu kurz für eine Bewertung)., Marques ab 91. (zu kurz für eine Bewertung).

