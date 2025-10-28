YB plant einen neuen Fussballcampus, um mehr Kapazitäten für seine Frauen- und Jugendmannschaften zu schaffen. Nach verschiedenen öffentlichen Eingaben und Abklärungen hat das Projekt nun eine nächste Hürde genommen.

1/2 Neben einem Stadion mit 2000 Plätzen sollen auf dem neuen Fussballcampus auch Anlagen für andere Sportarten entstehen. Foto: Fussballcampus Region Bern

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Wie die Berner Young Boys in einer Mitteilung schreiben, hat der geplante Fussballcampus Region Bern eine weitere Hürde genommen: Die Unterlagen zur Überbauungsordnung sind von den Gemeinderäten der betroffenen Gemeinden Bolligen und Ostermundigen zuhanden des zuständigen Amtes des Kantons Bern freigegeben worden.

Vor diesem Schritt ist das Projekt trotz mehrheitlicher Zustimmung im öffentlichen Mitwirkungsverfahren Anfang Jahr nach weiteren Eingaben und Abklärungen leicht angepasst worden: So soll die Tribüne des geplanten Stadions, in dem die Nachwuchsteams und die YB-Frauen in Zukunft spielen würden, um 180 Grad gedreht werden. Mit dem Verzicht auf ein Kunstrasenfeld wird ausserdem zusätzliche Fläche für die ökologische Aufwertung und den Schulsport geschaffen. Damit habe sich «das Gesamtkonzept von einem ‹YB-Campus plus› zu einem ‹Campus für die Allgemeinheit plus YB› gewandelt», führt YB weiter aus. Auf die Nähe zur Bevölkerung werde grossen Wert gelegt.

Mit dem Campus will YB in erster Linie mehr Kapazitäten für seine eigenen Teams schaffen. Auch der lokale FC Bolligen soll einen neuen Platz erhalten, dazu wären eine für Schulen und Vereine zugängliche Dreifach-Turnhalle ebenso Teil des Campus' wie ein Hallenbad. Ausserdem soll ein neuer Standort für die BEO Bolligen für Jugendliche mit hohem Förder- und Schutzbedarf entstehen. Etwa die Hälfte der Gesamtkosten von rund 80 Millionen Franken will YB selbst tragen, geplant ist die Eröffnung aktuell im Jahr 2028.

