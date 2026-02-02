DE
Nach kartenreichem Wochenende
Drei Rotsünder kassieren saftige Sperren

Am Montag verteilt die Schweizer Fussball-Liga (SFL) die Sperren für die Kartensünder von der vergangenen Runde. Drei Spieler werden jeweils mit einer Drei-Spiel-Sperre belegt.
Publiziert: 11:46 Uhr
|
Aktualisiert: 12:03 Uhr
Brandon Soppy (l.) wird Lausanne die nächsten drei Spiele fehlen.
Foto: keystone-sda.ch

Nach dem ereignisreichen Super-League-Wochenende hat die Schweizer Fussball-Liga (SFL) am Montag die Sanktionen für drei Rotsünder bekannt gegeben. Alle drei Spieler – Stéphane Cueni (Winterthur), Brandon Soppy (Lausanne) und Antonio Verinac (St. Gallen) – erhalten eine Sperre von je drei Spielen.

Ebenfalls vorzeitig des Feldes verwiesen wurde Luganos Mittelfeldspieler Hadj Mahmoud nach grobem Foulspiel. Er wird die nächsten zwei Meisterschaftsspiele verpassen.

Zudem müssen vier Spieler, die am Wochenende ihre vierte oder achte Gelbe Karte kassierten, in der kommenden Runde zuschauen: Tom Gaal und Lukas Görtler (beide St. Gallen), Numa Lavanchy (Sion) sowie FCZ-Stürmer Philippe Kény (Zürich).

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
22
22
49
2
FC Lugano
FC Lugano
22
11
40
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
21
14
38
4
FC Basel
FC Basel
22
8
36
5
FC Sion
FC Sion
22
6
33
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
22
-2
32
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
22
2
28
8
Servette FC
Servette FC
22
-5
25
9
FC Zürich
FC Zürich
22
-11
25
10
FC Luzern
FC Luzern
22
-3
23
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
22
-11
19
12
FC Winterthur
FC Winterthur
21
-31
13
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Sion
FC Sion
Super League
Super League
FC Zürich
FC Zürich
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Winterthur
FC Winterthur
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Was sagst du dazu?
