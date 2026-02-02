Am Montag verteilt die Schweizer Fussball-Liga (SFL) die Sperren für die Kartensünder von der vergangenen Runde. Drei Spieler werden jeweils mit einer Drei-Spiel-Sperre belegt.

Nach dem ereignisreichen Super-League-Wochenende hat die Schweizer Fussball-Liga (SFL) am Montag die Sanktionen für drei Rotsünder bekannt gegeben. Alle drei Spieler – Stéphane Cueni (Winterthur), Brandon Soppy (Lausanne) und Antonio Verinac (St. Gallen) – erhalten eine Sperre von je drei Spielen.

Ebenfalls vorzeitig des Feldes verwiesen wurde Luganos Mittelfeldspieler Hadj Mahmoud nach grobem Foulspiel. Er wird die nächsten zwei Meisterschaftsspiele verpassen.

Zudem müssen vier Spieler, die am Wochenende ihre vierte oder achte Gelbe Karte kassierten, in der kommenden Runde zuschauen: Tom Gaal und Lukas Görtler (beide St. Gallen), Numa Lavanchy (Sion) sowie FCZ-Stürmer Philippe Kény (Zürich).