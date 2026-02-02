Nach dem ereignisreichen Super-League-Wochenende hat die Schweizer Fussball-Liga (SFL) am Montag die Sanktionen für drei Rotsünder bekannt gegeben. Alle drei Spieler – Stéphane Cueni (Winterthur), Brandon Soppy (Lausanne) und Antonio Verinac (St. Gallen) – erhalten eine Sperre von je drei Spielen.
Ebenfalls vorzeitig des Feldes verwiesen wurde Luganos Mittelfeldspieler Hadj Mahmoud nach grobem Foulspiel. Er wird die nächsten zwei Meisterschaftsspiele verpassen.
Zudem müssen vier Spieler, die am Wochenende ihre vierte oder achte Gelbe Karte kassierten, in der kommenden Runde zuschauen: Tom Gaal und Lukas Görtler (beide St. Gallen), Numa Lavanchy (Sion) sowie FCZ-Stürmer Philippe Kény (Zürich).
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
22
22
49
2
FC Lugano
22
11
40
3
FC St. Gallen
21
14
38
4
FC Basel
22
8
36
5
FC Sion
22
6
33
6
BSC Young Boys
22
-2
32
7
FC Lausanne-Sport
22
2
28
8
Servette FC
22
-5
25
9
FC Zürich
22
-11
25
10
FC Luzern
22
-3
23
11
Grasshopper Club Zürich
22
-11
19
12
FC Winterthur
21
-31
13
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde