Der 18-jährige Stürmer unterschreibt einen Dreijahresvertrag bei Basaksehir

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Anfang August ist das Kapitel Tugra Turhan (18) und GC zu Ende gegangen. Das Nachwuchstalent hat nach fast fünf Jahren als Hopper eine Abschiedsnachricht auf Instagram veröffentlicht. «Danke GC für jede Minute im Trikot», schreibt Turhan. Sein Vertrag ist im Sommer ausgelaufen.

Nun hat Turhan einen neuen Klub gefunden. Der Stürmer setzt seine Karriere in der Türkei bei Basaksehir fort. Er unterschreibt einen Dreijahresvertrag, wie sein neuer Arbeitgeber mitteilt.

