Darum gehts
- Tugra Turhan wechselt von GC in die Türkei
- Der 18-jährige Stürmer unterschreibt einen Dreijahresvertrag bei Basaksehir
- Turhan verbrachte fast fünf Jahre bei GC Zürich
Anfang August ist das Kapitel Tugra Turhan (18) und GC zu Ende gegangen. Das Nachwuchstalent hat nach fast fünf Jahren als Hopper eine Abschiedsnachricht auf Instagram veröffentlicht. «Danke GC für jede Minute im Trikot», schreibt Turhan. Sein Vertrag ist im Sommer ausgelaufen.
Nun hat Turhan einen neuen Klub gefunden. Der Stürmer setzt seine Karriere in der Türkei bei Basaksehir fort. Er unterschreibt einen Dreijahresvertrag, wie sein neuer Arbeitgeber mitteilt.
Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
7
13
2
5
9
12
3
5
2
9
4
5
1
8
4
5
1
8
6
4
4
7
7
5
-2
7
8
5
-2
3
9
4
-2
3
10
4
-5
3
11
4
-5
2
12
5
-8
2