Nach GC-Abschied
Nachwuchstalent Turhan setzt Karriere in der Türkei fort

Tugra Turhan hat einen neuen Klub gefunden. Nach Auslaufen seines Vertrags bei GC setzt er seine Karriere in der Türkei fort.
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 53 Minuten
Darum gehts

  • Tugra Turhan wechselt von GC in die Türkei
  • Der 18-jährige Stürmer unterschreibt einen Dreijahresvertrag bei Basaksehir
  • Turhan verbrachte fast fünf Jahre bei GC Zürich
Ramona BieriRedaktorin Sport

Anfang August ist das Kapitel Tugra Turhan (18) und GC zu Ende gegangen. Das Nachwuchstalent hat nach fast fünf Jahren als Hopper eine Abschiedsnachricht auf Instagram veröffentlicht. «Danke GC für jede Minute im Trikot», schreibt Turhan. Sein Vertrag ist im Sommer ausgelaufen.

Nun hat Turhan einen neuen Klub gefunden. Der Stürmer setzt seine Karriere in der Türkei bei Basaksehir fort. Er unterschreibt einen Dreijahresvertrag, wie sein neuer Arbeitgeber mitteilt.

