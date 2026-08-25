Kamberi erleidet vierfachen Nasenbeinbruch

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
4
10
10
2
FC Lugano
3
9
9
3
FC Basel
4
3
9
4
FC St. Gallen
3
2
7
5
FC Sion
3
2
6
6
FC Lausanne-Sport
4
0
5
7
FC Luzern
4
-4
4
8
Servette FC
3
-1
3
9
FC Thun
3
-6
3
10
FC Zürich
4
-6
3
11
Grasshopper Club Zürich
3
-4
1
12
FC Vaduz
4
-5
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde