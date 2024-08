1/5 YB-Verteidiger Mohamed Ali Camara wird nach seinem Foul an Yverdons Kevin Carlos vom Platz gestellt.

Antoine Baroan (24) wird Winterthur für mehrere Spiele fehlen. Der Stürmer foulte am vergangenen Wochenende beim Spiel in Sion Mittelfeldspieler Kevin Bua (31). In der Folge liefen die beiden nebeneinander. Baroan versuchte Bua etwas wegzuschubsen, traf ihn aber stattdessen am Kopf. Für die Tätlichkeit schickte Schiedsrichter Sandro Schärer den Winti-Stürmer mit einer direkten Roten Karte unter die Dusche. Nun wird der Baroan für drei Spiele gesperrt.

Auch YB muss in den kommenden Partien auf einen Spieler verzichten. Mohamed Ali Camara (26) wird wegen eines groben Foulspiels für zwei Spiele gesperrt. Der Verteidiger gab am Wochenende in Yverdon nach überstandener Bänderverletzung sein Comeback. In der 62. Minute grätschte Camara Yverdon-Strümer Kevin Carlos (23) mit offener Sohle um. Zuerst zeigt ihm Schiedsrichter Urs Schnyder Gelb. Nach VAR-Hinweis und Überprüfung der Video-Bilder verweist ihn Schiedsrichter Urs Schnyder mit einer direkten Roten Karte des Feldes.

Die beiden Spieler verpassen damit unter anderem das Direktduell am Sonntag, 22. September, in Winterthur.

«Eine grobe Unsportlichkeit»: Urs Meier über den harten Platzverweis gegen Winti ( 02:01 )