Der FC Lugano holt Germano Vailati als neuen Goalie-Trainer. Zuvor war der 13 Jahre lang beim FC Basel tätig.

1/2 Germano Vailati verlässt den FC Basel nach 13 Jahren. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Andri Bäggli Redaktion Sport

Beim FC Lugano ist man schlecht in die Saison gestartet. Die europäische Gruppenphase hat man verpasst, in der Liga ist man mit zwei Niederlagen aus drei Spielen gestartet und zu allem dazu blamierten sich die Tessiner noch gegen Promotion Ligist Cham in der ersten Runde im Schweizer Cup. Als Reaktion darauf gibt es jetzt Veränderungen bei den Bianconeri.

Germano Vailati übernimmt per sofort den Posten als Goalie-Trainer beim FC Lugano. Nach 13 Jahren in gleicher Funktion beim FC Basel zieht es ihn in den Süden der Schweiz – zurück zu seinem früheren Klub. Schon als Spieler stand Vailati zwei Jahre im Tor der Luganesi.

Der bisherige Torhütertrainer Riccardo Di Benedetto rückt ins Nachwuchsprogramm und wird künftig in der Akademie tätig sein. Zudem trennt sich Lugano von Andrea Aletti, der bisher als Assistent von Cheftrainer Mattia Croci-Torti arbeitete.

