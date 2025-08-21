DE
FR
Abonnieren

Nach 13 Jahren
Goalie-Trainer Vailati verlässt Basel und geht zur Konkurrenz

Der FC Lugano holt Germano Vailati als neuen Goalie-Trainer. Zuvor war der 13 Jahre lang beim FC Basel tätig.
Publiziert: 19:33 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Germano Vailati verlässt den FC Basel nach 13 Jahren.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktion Sport

Beim FC Lugano ist man schlecht in die Saison gestartet. Die europäische Gruppenphase hat man verpasst, in der Liga ist man mit zwei Niederlagen aus drei Spielen gestartet und zu allem dazu blamierten sich die Tessiner noch gegen Promotion Ligist Cham in der ersten Runde im Schweizer Cup. Als Reaktion darauf gibt es jetzt Veränderungen bei den Bianconeri.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Germano Vailati übernimmt per sofort den Posten als Goalie-Trainer beim FC Lugano. Nach 13 Jahren in gleicher Funktion beim FC Basel zieht es ihn in den Süden der Schweiz – zurück zu seinem früheren Klub. Schon als Spieler stand Vailati zwei Jahre im Tor der Luganesi.

Der bisherige Torhütertrainer Riccardo Di Benedetto rückt ins Nachwuchsprogramm und wird künftig in der Akademie tätig sein. Zudem trennt sich Lugano von Andrea Aletti, der bisher als Assistent von Cheftrainer Mattia Croci-Torti arbeitete.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
FC Lugano
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Lugano
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Lugano
FC Lugano
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Basel
        FC Basel