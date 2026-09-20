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«Musste ihn erlösen»
Seoane spricht über frühzeitige Bukinac-Auswechslung

YB-Trainer Gerardo Seoane nimmt Bukinac schon nach 25. Minuten vom Platz. Im Interview nach dem Spiel spricht er über die Gründe.
Publiziert: vor 18 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
8
16
22
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
8
2
13
5
FC Luzern
FC Luzern
9
-1
12
6
FC Zürich
FC Zürich
9
-6
11
7
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
8
FC St. Gallen
FC St. Gallen
8
-5
10
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
10
FC Thun
FC Thun
8
-9
7
11
FC Vaduz
FC Vaduz
8
-2
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
-4
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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BSC Young Boys
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