Moment der Stille im Training
Super-League-Klubs gedenken der Crans-Montana-Opfer

Schweizweit wurde am Freitag um 14 Uhr der Opfer der Tragödie von Crans-Montana gedacht. Auch die Super-Ligisten halten in ihren Trainings inne.
Publiziert: 14:42 Uhr
|
Aktualisiert: 15:01 Uhr
Darum gehts

  • Schweizer Fussballklubs gedenken der Opfer in ihren Trainings
  • FC Basel verzichtet während Testspiel auf Livestream-Kommentar aus Respekt
  • YB zeigt Trauerschleife in Klubfarbe im Wankdorf
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

FC Zürich

«Der FC Zürich bekundet seine tiefe Anteilnahme und spricht allen Hinterbliebenen sein aufrichtiges Beileid aus», schreibt der FCZ und teilt den Moment der Stille aus dem Training im Heerenschürli.

Lausanne

Die Lausanner halten im Stade de la Tuilière inne. «In diesen schmerzhaften Momenten sind wir vereint. GEMEINSAM», schreibt der Klub.

Servette

Sowohl das Frauen- als auch das Männerteam der Genfer drücken den Angehörigen der Opfer ihr Mitleid aus, sie versammeln sich innerhalb ihrer Teams zur Schweigeminute.

FC Basel

Um 14 Uhr hätte der Anpfiff des Testspiels zwischen dem FCB und dem SV Elversberg (2. Bundesliga) erfolgen sollen, wurde aber aufgrund der gleichzeitig stattfindenden Trauerfeier um eine halbe Stunde nach hinten verlegt. Die Teams gedenken der Opfer mit einer Schweigeminute, die FCB-Spieler tragen Trauerflor. Zudem verzichtet der Klub auf den Kommentar im Livestream.

FC St. Gallen

«In stillem Gedenken» stehen die Espen allen Hinterbliebenen bei.

YB

Die Berner blenden die schwarze Trauerschleife auf gelbem Hintergrund auf dem Bildschirm im Wankdorf ein.

Swiss Football League

«Unsere Gedanken sind bei den Familien, Angehörigen und allen Betroffenen – heute und weit über diesen Moment hinaus», schreibt die SFL im Beitrag zur Trauerfeier in Martigny VS. 

In diesem Artikel erwähnt
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
