Super-League-Klubs gedenken der Crans-Montana-Opfer

«Der FC Zürich bekundet seine tiefe Anteilnahme und spricht allen Hinterbliebenen sein aufrichtiges Beileid aus», schreibt der FCZ und teilt den Moment der Stille aus dem Training im Heerenschürli.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Lausanne
Die Lausanner halten im Stade de la Tuilière inne. «In diesen schmerzhaften Momenten sind wir vereint. GEMEINSAM», schreibt der Klub.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Servette
Sowohl das Frauen- als auch das Männerteam der Genfer drücken den Angehörigen der Opfer ihr Mitleid aus, sie versammeln sich innerhalb ihrer Teams zur Schweigeminute.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
FC Basel
Um 14 Uhr hätte der Anpfiff des Testspiels zwischen dem FCB und dem SV Elversberg (2. Bundesliga) erfolgen sollen, wurde aber aufgrund der gleichzeitig stattfindenden Trauerfeier um eine halbe Stunde nach hinten verlegt. Die Teams gedenken der Opfer mit einer Schweigeminute, die FCB-Spieler tragen Trauerflor. Zudem verzichtet der Klub auf den Kommentar im Livestream.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
FC St. Gallen
«In stillem Gedenken» stehen die Espen allen Hinterbliebenen bei.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
YB
Die Berner blenden die schwarze Trauerschleife auf gelbem Hintergrund auf dem Bildschirm im Wankdorf ein.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Swiss Football League
«Unsere Gedanken sind bei den Familien, Angehörigen und allen Betroffenen – heute und weit über diesen Moment hinaus», schreibt die SFL im Beitrag zur Trauerfeier in Martigny VS.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Noch näher dran an deinem Klub
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!