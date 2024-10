Cédric Itten jubelt wieder. Foto: keystone-sda.ch 1/6

Martin Arn Reporter Fussball

Genau 50 Minuten ist das Spiel alt, als sich bei YB-Stürmer Cedric Itten der ganze Frust der letzten Wochen und Monate entlädt.

Als Tabellenletzter war Meister YB ins Spiel gegen Leader Luzern gegangen. In der laufenden Saison hatte es bis am Samstagabend genau einen Sieg gegeben. Ein 4:1 in Winterthur, bei dem Natistürmer Itten 90 Minuten auf der Bank sass. So wie beim 0:1 gegen den FC Basel Anfang Oktober.

Unter dem danach freigestellten Patrick Rahmen war Itten oftmals nur Ersatz. Ein einziges Tor hat Itten bis am Samstag in dieser Saison erzielt. Beim 1:3 gegen Servette. Das war am 24. Juli. Lange ist es her.

Und nun also das Spiel gegen Tabellenführer Luzern. Im ausverkauften Wankdorf vor 31'500 Zuschauern.

Itten: «Dann haue ich sie rein»

Unter dem neuen Trainer Joël Magnin darf Itten von Anfang an ran. Doch man merkt es ihm an. Da ist Verunsicherung, wenig Selbstvertrauen. Itten kämpft, ackert. Glücklos. So wie eigentlich fast immer in dieser Saison. Das Spiel geht torlos in die Pause, doch YB kommt entschlossener aus der Kabine als Leader Luzern.

Als Torhüter David von Ballmoos schon nach zwei Minuten einen Freistoss 60 Meter in den Strafraum der Luzerner jagt, setzt sich zuerst Itten gegen Knezevic, dann auch Monteiro gegen Dorn durch. YB führt. Erst zum zweiten Mal in dieser Saison. Luzern hat sich noch nicht einmal geschüttelt nach dieser kalten Dusche, da setzt Itten einen Kopfball an die Latte. «Ich wusste», wird Itten nach der Partie sagen, «es kommt noch eine Chance, und dann haue ich sie rein.»

Die Chance kommt mit dem nächsten Berner Angriff, nur Sekunden nach dem Lattentreffer. Der Ball gelangt zu Itten, gute Schussposition auf halbrechts. Und der Stürmer hämmert den Ball zwischen zwei Luzernern in die nahe, obere Ecke. «Da wusste ich, dass wir es packen können», sagt Itten nach dem Spiel.

Ist jetzt alles wieder gut bei YB, bei Itten? «Wir haben eine Super-Mentalität auf den Platz gebracht. Wir haben den Zuschauern etwas zurückgegeben. Dass das Wankdorf ausverkauft ist, dass die Fans einen Marsch organisiert haben, das ist alles nicht selbstverständlich, wenn man Letzter ist. Aber es sagt alles.»

