GC präsentiert neuen U21-Trainer

Neuer Mann für die U21 der Hoppers: Gernot Messner übernimmt als Chefcoach.

Kommt nach Zürich: Gernot Messner. Foto: IMAGO/Eibner Europa

Marco Mäder Stellvertretender Leiter Sport-Desk

Neuer U21-Coach bei GC. Die Hoppers holen Gernot Messner für den Nachwuchs. Der 45-jährige Österreicher stand zuletzt beim Grazer AK an der Linie und führte den Klub in die österreichische Bundesliga. Er unterschreibt in Zürich einen Vertrag bis Sommer 2027.

Sportchef Alain Sutter sagt: «Mit Gernot Messner gewinnen wir einen erfahrenen Trainer, der sowohl im Nachwuchs- als auch im Profibereich Erfolge vorweisen kann. Unser Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen der U21 und der ersten Mannschaft zu intensivieren.»

Der Vertrag mit Nikola Marunic (35) wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst.

