Mangelnde Perspektive in Basel
FCB-Flügel vor Abflug nach Dänemark

Der FC Basel hat am Donnerstag einen neuen Flügel präsentiert, ein anderer steht vor dem Absprung. Midtjylland zeigt grosses Interesse an einem Spieler, der lange als grösstes Talent in den Basler Reihen gegolten hat.
1/6
Er galt als eines der grössten Zukunftsversprechen beim FCB in den letzten Jahren.
Foto: keystone-sda.ch
Florian Raz und Tobias Wedermann

Mit Julien Duranville ist am Donnerstag ein Toptalent für den Flügel in Basel eingeflogen, ein anderes steht wohl vor dem Abflug in Richtung Dänemark: Junior Zé steht gemäss Blick-Informationen kurz vor einem Wechsel zum FC Midtjylland. Es läuft eine Leihe plus Kaufoption hinaus.

Der Klub von Kevin Mbabu ist seit Jahren bekannt für seine Algorithmen, als Vorreiter in der Nutzung künstlicher Intelligenz im Fussball und für ein eigens entwickeltes Scoutingsystem. Dieses hat nun den 19-jährigen Arlet Junior Zé vom FC Basel in den Fokus gerückt.

Der Schweiz-Kameruner wird seit Jahren als eines der grössten Talente in der Basler Nachwuchsschmiede angepriesen. Zuerst haben Verletzungen seinen Sprung in die 1. Mannschaft gebremst, in dieser Saison kam er dann zu Beginn regelmässig zum Einsatz – inklusive erstem Super-League-Tor gegen Sion.

Fast den ganzen Herbst aus dem Kader geflogen

Im Laufe des Herbstes fand FCB-Trainer Ludovic Magnin allerdings keine Verwendung mehr für den 19-jährigen Flügel – über Wochen schaffte es dieser nicht einmal mehr ins Kader der Basler. Die Konsequenz: Der U21-Nati-Spieler will weg, um Spielpraxis zu sammeln. An einer Verlängerung des bis 2027 andauernden Vertrags in Basel soll er aufgrund der aktuellen Perspektive im Klub wenig Interesse haben.

Zuletzt gab es Gerüchte über eine Leihe zu einem Super-League-Konkurrenten. Sowohl GC als auch Winterthur sollen Interesse gezeigt haben. Jetzt könnte die nächste Destination von Junior Zé Midtjylland heissen. Unklar ist noch, ob die Dänen den 19-Jährigen direkt aus seinem Vertrag kaufen oder ob es eine Leihe mit Kaufoption sein wird.

