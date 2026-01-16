Alessandro Mangiarratti stösst zum FC Zürich. Er erhält etwas andere Aufgaben als der zuletzt entlassene Sportchef Milos Malenovic.

Blick-Fussballredaktion

Der FCZ hat einen Ersatz für den entlassenen Sportchef Milos Malenovic gefunden: Wie von Blick angekündigt, wird Alessandro Mangiarratti den im Dezember 2025 frei gewordenen Posten im Management des FC Zürich übernehmen. Allerdings in einem leicht veränderten Kompetenzmodell, wie es Malenovic ausgeübt hat.

Mangiarratti beginnt am 1. Februar 2026 seinen neuen Job als Technischer Direktor. «Diese neu geschaffene Position ersetzt die bisherige Position ‹Sportchef›», richtet der Tabellenachte der Super League aus. «Als Technischer Direktor führt und koordiniert der 47-Jährige die sportlichen Abteilungen des FC Zürich und unterstützt als Mitglied der Transferkommission den Klub bei der Planung und Umsetzung von Transfers.» Zudem werde Mangiarratti als Mitglied der Geschäftsleitung die Klubführung auch bei der strategischen und operativen Ausrichtung des Klubs unterstützen.

Seit seiner Entlassung als Trainer von Yverdon im Dezember 2024 war Mangiarratti auf Jobsuche. Engagements als Feuerwehrmann beim abstiegsbedrohten GC in der abgelaufenen Saison oder als Nachfolger von Uli Forte in der aktuellen Saison beim Tabellenletzten Winterthur kamen nicht zustande.

Mangiarratti gilt als Kenner des Schweizer Fussballs, als starker Kommunikator und mit Stärken in der Ausbildung von jungen Spielern. Facetten, die man beim FCZ gesucht hat. Doch bis zuletzt wurde Alessandro Mangiarratti auch als U21-Nati-Trainer gehandelt. Mit der Anstellung beim FCZ ist somit nun auch der Weg endgültig frei für Alex Frei beim Schweizerischen Fussballverband.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen