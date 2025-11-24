DE
Mach mit beim Voting
Wer ist dein Super-League-Spieler des Wochenendes?

Wer hat brilliert in der Super League? Mach mit beim Voting und bestimme deinen Spieler der Runde.
Publiziert: 13:01 Uhr
|
Aktualisiert: 13:03 Uhr
Jaouen Hadjam (2.v.r.) ist einer von zwei Spielern, die von Blick die Bestnote erhielten. Ist er für dich der Spieler des Wochenendes? Mach mit beim Voting.
Foto: IMAGO/justpictures.ch
RMS_Portrait_AUTOR_724.JPG
Stefan MeierLeiter Desk Sport

Wer hat in der Super League an diesem Wochenende die beste Performance abgeliefert? Mit Jaouen Hadjam und Alan Virginius gabs gleich zwei Spieler, die sich beim furiosen YB-Sieg gegen Winterthur die Blick-Bestnote 6 abgeholt haben.

Dahinter gibts eine ganze Liste von Spielern mit der Note 5, etwa Xherdan Shaqiri, Justin Hammel, Matteo Di Giusto, Nils Reichmuth, Carlo Boukhalfa oder Anto Grgic, um nur einige zu nennen. Hier gibts die Übersicht aller Noten.

Doch wer hat aus deiner Sicht besonders geglänzt? Gib deinen Spieler des Wochenendes in der Umfrage unten direkt selber ein.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
14
11
31
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
14
7
25
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
13
10
24
4
FC Basel
FC Basel
14
6
23
5
FC Lugano
FC Lugano
13
1
22
6
FC Sion
FC Sion
14
3
20
7
FC Luzern
FC Luzern
14
4
18
8
FC Zürich
FC Zürich
14
-6
17
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
14
3
16
10
Servette FC
Servette FC
14
-5
15
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
14
-9
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
14
-25
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
