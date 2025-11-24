Wer ist dein Super-League-Spieler des Wochenendes?

Wer hat brilliert in der Super League? Mach mit beim Voting und bestimme deinen Spieler der Runde.

Jaouen Hadjam (2.v.r.) ist einer von zwei Spielern, die von Blick die Bestnote erhielten. Ist er für dich der Spieler des Wochenendes? Mach mit beim Voting. Foto: IMAGO/justpictures.ch

Stefan Meier Leiter Desk Sport

Wer hat in der Super League an diesem Wochenende die beste Performance abgeliefert? Mit Jaouen Hadjam und Alan Virginius gabs gleich zwei Spieler, die sich beim furiosen YB-Sieg gegen Winterthur die Blick-Bestnote 6 abgeholt haben.

Dahinter gibts eine ganze Liste von Spielern mit der Note 5, etwa Xherdan Shaqiri, Justin Hammel, Matteo Di Giusto, Nils Reichmuth, Carlo Boukhalfa oder Anto Grgic, um nur einige zu nennen. Hier gibts die Übersicht aller Noten.

Doch wer hat aus deiner Sicht besonders geglänzt? Gib deinen Spieler des Wochenendes in der Umfrage unten direkt selber ein.