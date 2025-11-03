DE
FR
Abonnieren

Luzern-Sieg gegen GC
Di Giustos Wunder-Tor verpasst? Hier gibts die Highlights!

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Luzern – GC (6:0).
Publiziert: 00:00 Uhr
Teilen
Kommentieren
Die Highlights des 12. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Luzern
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen