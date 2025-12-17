Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Einsatz und Wille kann man den Luzernern nicht vorwerfen. Aber Spiele gewinnt man damit nicht. Das hat der Auftritt gegen YB gezeigt und nun auch das Spiel gegen Basel. Inzwischen ist es definitiv eine Qualitätsfrage. Und von der hatte der FCB am Mittwochabend definitiv mehr. Das zeigen zum Beispiel die zwei Penaltyfouls. Wie Levin Winkler und Taisei Abe in den Zweikampf gehen, ist ungeschickt. Deshalb können sie nicht genügend sein. Besser ist der Auftritt von Bung Meng Freimann und Julian von Moos. Der Verteidiger gewinnt mehrere Zweikämpfe und der Stürmer schiesst ein tolles Tor nach einem Zuckerpass von Matteo Di Giusto.

Hinweis: Levin Winkler bis 62., Lars Villiger bis 62., Kevin Spadanuda bis 78., Julian von Moos bis 78., Ruben Dantas Fernandes bis 84. – Lucas Ferreira ab 62., Andrej Vasovic ab 62., Adrian Grbic ab 78., Oscar Kabwit ab 78., Andrejs Ciganiks ab 84. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die FCB-Spieler abgeschnitten

In der Offensive harzt der Basler Motor. Besonders in der ersten Halbzeit. Da will den Bebbi gar nichts gelingen. Zu viele Fehler. Und obendrauf der nächste verschossene Penalty von Xherdan Shaqiri. In der zweiten Halbzeit verwacht der Captain zwar, für eine genügende Note reicht es trotzdem nicht. Die Basler Innenverteidiger sind an diesem Abend die besten. Flavius Daniliuc und Jonas Adjetey verteidigen bis auf das herrlich herausgespielte Luzerner Tor alles weg. Daniliuc holt zudem auch noch den Penalty zum 2:1 heraus. Eine spezielle Erwähnung verdienen auch die beiden Torschützen. Allen voran Moritz Broschinski. Der Deutsche hat damit seine Torflaute in der Liga beendet. Und auch Koba Koindredi schiesst seinen ersten Liga-Treffer in Rot-Blau.

Hinweis: Metinho bis 20. (zu kurz für eine Bewertung), Keigo Tsunemoto bis 31., Bénie Traoré bis 46., Léo Leroy bis 83., Xherdan Shaqiri bis 83. – Andrej Bacanin ab 20., Nicolas Vouilloz ab 31., Koba Koindredi ab 46., Ibrahim Salah ab 83. (zu kurz für eine Bewertung), Marin Soticek ab 83. (zu kurz für eine Bewertung).

