Dass Tyron Owusu ganz gut kicken kann, wissen sie in der Innerschweiz schon lange. Nur mit Skorerpunkten hat der Mittelfeldspieler in dieser Saison noch nicht glänzen können. Gegen den FCB kann das FCL-Eigengewächs diese Scharte endlich auswetzen. Das erste Tor erzielt er mit einer schönen Einzelaktion selbst, das zweite leitet er mit seinem Zuspiel auf Ferreira ein.

Auch dieser liefert gegen den FCB ab. Dem 18-Jährigen gelingt im siebten Saisonspiel bereits sein vierter Treffer. Richtig stark! Das gilt auch für die Leistung von Taisei Abe, der vor der im Luzerner Zentrum viele Löcher stopfen muss.

Der einzige Luzerner mit einer ungenügenden Note ist Adrian Grbic. Der Österreicher ist deutlich unauffälliger als Sturmpartner Lars Villiger. In der ersten Halbzeit verpasst Grbic den zweiten Luzerner Treffer, weil er ganz knapp im Offside steht. «Da war er zu ungeduldig», sagt Trainer Mario Frick.

Hinweis: Lucas Ferreira bis 57., Pius Dorn bis 69., Taisei Abe bis 69. Bung Meng Freimann bis 74., Severin Ottiger ab 57., Kevin Spadanuda ab 69., Levin Winkler ab 69., Andrejs Ciganiks ab 74.

Und so haben die FCB-Spieler abgeschnitten

Es ist ein ganz bitterer Nachmittag für Kevin Rüegg. Aufgrund des Ausfalls von Keigo Tsunemoto bekommt er gegen Luzern zum ersten Mal seit März eine Chance in der Startelf. Zunächst nutzt der Rechtsverteidiger, der sich in den letzten Monaten selbst von einer Verletzung zurückgekämpft hat, diese auch und liefert eine gute erste Hälfte ab. Doch dann rutscht Rüegg im Zweikampf mit Ferreira ganz unglücklich weg und verschuldet so den Luzerner Siegestreffer. Von Blick gibts darum die Note 3.

Doch damit ist Rüegg nicht allein. Denn auch Teamkollege Metinho ist mit seinem Ballverlust vor dem 0:1 für einen Gegentreffer verantwortlich. Und auch Captain Xherdan Shaqiri und Stürmer Moritz Broschinski zeigen einen enttäuschenden Auftritt. Mit einer ungenügenden Note muss sich auch Marwin Hitz abfinden, der sich beim 1:2 von Ferreira im kurzen Eck erwischen lässt.

Endlich wieder einmal überzeugen kann Philip Otele. Nach mehrere schwachen Super-League-Auftritten ist der Flügelstürmer gemeinsam mit Dominik Schmid der beste Basler auf dem Platz. Der Linksverteidiger belohnt sich für einen engagierten Auftritt mit seinem zweiten Saisontreffer. Einen ersten soliden Eindruck hinterlässt Innenverteidiger Flavius Daniliuc, der in der Abwehr zu seinem Liga-Debüt kommt.

Hinweis: Moritz Broschinski bis 56., Jeremy Agbonifo bis 56., Kevin Rüegg bis 62., Xherdan Shaqiri bis 62., Flavius Daniliuc bis 87. Albian Ajeti ab 56., Marin Soticek ab 56., Nicolas Vouilloz ab 62., Ibrahim Salah ab 62., Junior Zé ab 87.

