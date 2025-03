1/5 Mattia Croci-Torti steht gehörig unter Zugzwang. Ob sein Jobstuhl wackelt? Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus

Darum gehts Lugano verliert Spitzenkampf gegen Servette trotz Überlegenheit

Servettes Torhüter Joël Mall glänzt mit herausragenden Paraden

Lugano feuert 16 Mal aufs Tor, kein Schuss findet den Weg ins Tor Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Joël Hahn Redaktor Sport

Ununterbrochen rennen die Luganesi am Samstagabend auf das Servette-Tor zu. Doch ein ums andere Mal scheitern sie am überragenden Genfer Goalie Joël Mall (33). Ganze 16 Mal feuert der FC Lugano in Richtung des Servette-Kastens – aber kein Schuss landet im Netz. So verlieren die Tessiner den Spitzenkampf mit 0:2. Eine bittere Niederlage für Lugano.

Mall ist nach dem Spiel nicht ganz einverstanden mit der Behauptung, dass Servette eigentlich das unterlegene Team war: «Das ist eine heisse These», schmunzelt er. «Wir waren reif und haben das souverän nach Hause geschaukelt und sind natürlich überglücklich, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.» Zufrieden läuft er davon und herzt seine Familie, die im Stadion ist.

Anders ist die Gefühlslage bei Lugano. Klar. Aus den letzten fünf Spielen holte das Team von Trainer Mattia Croci-Torti (42) nur drei Punkte. In der Tabelle wird die Luft dünner. Der Sturz in die Abstiegsrunde droht.

Eiskaltes Servette

Im windigen Cornaredo zeigen sich gegen Servette altbekannte Probleme beim FC Lugano: defensive Aussetzer und die fehlende Effizienz. Antonios Papadopoulos (25) weiss, was den Unterschied ausmachte: «Servette hat einfach die Qualität, eiskalt Tore zu erzielen.» Papadopoulos fordert nun Zusammenhalt: «Wir kommen da alle nur gemeinsam raus. Es wäre wichtig gewesen, heute zu gewinnen.» Stattdessen stehen die Tessiner einmal mehr mit leeren Händen da – und der Druck nimmt zu.

Und das Restprogramm? Das ist happig. Bereits am Dienstag gehts für Lugano weiter. Dann steigt das Spiel gegen Yverdon (20.30 Uhr). Danach folgt die schwierige Partie in Basel. Die beiden letzten Gegner vor dem Cut heissen St. Gallen (zu Hause) und Lausanne.

3:03 Lugano – Servette 0:2: Eiskalter Crivelli-Volley lässt Genfer jubeln